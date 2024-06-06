بوتين يعلق على إدانة ترامب في قضية "أموال الصمت"

حاول حظر التطبيق ذات مرة.. شاهد أول منشور لترامب على "تيك توك"

"مُنح كل الفرص للدفاع عن نفسه".. شاهد كيف علق بايدن على إدانة ترامب في قضية "أموال الصمت"

استدار ولم يرد على السؤال.. شاهد رد فعل بايدن عندما سُئل عن اتهام ترامب له بالإدانة

"أود أن يختبر ما شعرت به": شاهد مايكل كوهين يتحدث عن احتمال تعرض ترامب لعقوبة السجن

بعد أن شهد ضده في المحكمة.. شاهد ما قاله ترامب عن محاميه السابق كوهين

"أسوأ رئيس في تاريخ أمريكا".. ترامب يشن هجومًا حادًا على بايدن بعد إدانته

(CNN) -- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن النظام القضائي الأمريكي استُخدم "لأغراض سياسية"، وذلك تعليقا على إدانة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أموال الصمت".

وكانت هيئة المحلفين في محكمة بنيويورك أدانت، الخميس، الرئيس الأمريكي السابق في جميع التهم الـ34 المتعلقة بتزوير سجلات الأعمال التي واجهها في محاكمته الجنائية المتعلقة بشراء سكوت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمى دانييلز عن إقامة علاقة جنسية معاها قبل انتخابات الرئاسية 2016.

وهذا حكم غير مسبوق وتاريخي جعل دونالد ترامب أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يُدان بارتكاب جناية.

وأضاف بوتين، متحدثا إلى رؤساء تحرير وكالات أنباء دولية على هامش المنتدى الاقتصادي السنوي في سانت بطرسبرغ: "من الواضح أن محاكمة ترامب كانت بسبب مزاعم تتعلق بأحداث وقعت قبل سنوات دون دليل مباشر، وهذا استخدام محض للنظام القضائي لأغراض سياسية".

وزعم الرئيس الروسي أيضا أن حكم المحكمة ضد ترامب أدى إلى "ارتفاع شعبية الرئيس السابق بين الأمريكيين"، مضيفا أن ذلك مؤشر على أن "الناس في الولايات المتحدة لا يصدقون النظام القضائي (الأمريكي) الذي يتخذ مثل هذه القرارات، ويعتقدون أن القرارات كانت ذات دوافع سياسية".

وتابع أن "قيادة الولايات المتحدة المزعومة للديمقراطية يتم تدميرها بالكامل"، وألقى باللوم على الحكومة الأمريكية "لارتكابها خطأ تلو الآخر" في سياساتها الدولية والمحلية.

وقال الرئيس الروسي إن بلاده "ستعمل مع أي رئيس أمريكي ينتخبه الشعب الأمريكي ولن تتدخل في النظام السياسي لأمريكا".

وأضاف بوتين: "النتيجة النهائية للانتخابات ليس لها أهمية كبيرة، سنعمل مع أي رئيس ينتخبه الشعب الأمريكي".

وعندما طُلب منه التعليق عما إذا كان يتوقع أن تتغير السياسة الخارجية الأمريكية تجاه أوكرانيا بعد الانتخابات، قال بوتين إنه "لا يستطيع التنبؤ بشكل واضح إذا كان أي شيء سيتغير".

وأضاف: "إذا اتبعوا مصالحهم الوطنية، فربما تكون هناك بعض التغييرات في السياسة الخارجية تجاه روسيا، وتجاه الصراع في أوكرانيا".

وتابع: "إذا غيرت الإدارة المستقبلية أولوياتها لنفسها، وإذا حددت أهدافها بشكل مختلف، فسوف ترى نتيجة عملها في تعزيز الولايات المتحدة من الداخل من الناحية المالية والاقتصاد وبناء علاقات طبيعية وأكثر احتراما تجاه الجميع، ثم قد يتغير شيء ما".