ضربة روسية حولتها إلى كتلة لهب.. شاهد ما حدث لأكبر محطة للطاقة في أوكرانيا

(CNN)-- سجلت أوكرانيا أعلى عدد شهري من الضحايا المدنيين منذ ما يقرب من عام، مع تصعيد الهجوم الروسي على منطقة خاركيف الشمالية الشرقية.

وبحسب بيان صحفي، سجلت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا "زيادة كبيرة" (31%) في عدد المدنيين الذين قُتلوا في أوكرانيا في مايو/أيار مقارنة بأبريل/نيسان الماضي.

وقال رئيس بعثة مراقبة حقوق الإنسان، دانييل بيل: "قُتل أكثر من نصف الضحايا في مايو في مدينة خاركيف والمنطقة حولها، حيث شنت القوات المسلحة الروسية هجوما بريا جديدا في 10 مايو".

وأرجع دانييل بيل الزيادة إلى تحرك روسيا لاستخدام "القنابل والصواريخ التي يتم إسقاطها جوا في المناطق المأهولة بالسكان، مثل المجتمعات القريبة من خط الجبهة ومدينة خاركيف".

وقد دفع الهجوم الروسي على خاركيف حلفاء أوكرانيا، بما في ذلك الولايات المتحدة إلى السماح لأوكرانيا باستخدام أسلحتها لشن هجمات من خاركيف عبر الحدود داخل روسيا.

وسلطت بعثة مراقبة الأمم المتحدة الضوء على بعض الهجمات الأخيرة على منطقة خاركيف ومنها: هجوم على دار للطباعة في مدينة خاركيف في 21 مايو، أسفر عن مقتل مدنيين على الأقل، وضربة على مركز كبير لتحسين المنازل في مدينة خاركيف في 25 مايو، أسفرت عن مقتل 19 مدنيا.

وأشار دانييل بيل إلى أن "الهجمات على مركز التسوق ودار الطباعة في خاركيف تسلط الضوء على الضعف الشديد الذي يعاني منه المدنيون الذين يقومون بأنشطة يومية، حيث يمكن أن تؤدي حتى المهام الروتينية، مثل شراء الإمدادات لإصلاح المنازل المتضررة إلى فقدان الأرواح والأحباء".

وأوضح أن "تكثيف الأعمال العدائية في منطقة خاركوف أثر بشكل كبير على المجتمعات في الخطوط الأمامية"، مستشهدا بمقابلات أُجريت مع أشخاص تم إجلاؤهم.

وقال زوجان تم إجلاؤهما مع والديهم المسنين إن مدينة فوفشانسك تحولت إلى "خرابة" في أعقاب الهجوم الروسي.

وتكافح أوكرانيا أيضا تهديدا متجددا للبنية التحتية للطاقة، مع تسجيل الأمم المتحدة 24 هجوما على منشآت الطاقة خلال مايو الماضي.

وأكدت الأمم المتحدة أن سلطات الطاقة الأوكرانية اضطرت حاليا إلى القيام بقطع التيار الكهربائي "مما ضاعف من الصعوبات التي يواجهها ملايين الأوكرانيين الذين عاشوا الآن ما يقرب من 28 شهرا من الحرب".