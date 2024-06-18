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(CNN)-- "اجعل أوروبا عظيمة مرة أخرى" هو الشعار الرسمي للمجر لدورها القادم في الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

أعلنت الدولة عن الشعار الجديد في مقطع فيديو نُشر على منصة إكس، الثلاثاء. وهذا الشعار عبارة عن نسخة شبه دقيقة من شعار "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" واختصاره MAGA، الذي تبناه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي أثنى في السابق على رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

استضاف ترامب رجل المجر القوي في منتجع مارالاغو في مارس/آذار، وبدا أنه يشير إلى بقاء الثنائي على اتصال بعد مغادرته البيت الأبيض في عام 2021، قائلًا إنهما "ظلا على اتصال".

وقال الرئيس الأمريكي السابق أمام حشد تجمع لحضور حفل موسيقي في منتجع فلوريدا: "لا يوجد أحد أفضل أو أذكى أو قائد أفضل من فيكتور أوربان. إنه رائع"، حسب سلسلة من مقاطع الفيديو المنشورة على حساب أوربان في إنستغرام.

وبحسب بيان للرئاسة المجرية، فإن شعار المكعب المقدم إلى جانب شعار "MEGA" مستوحى من "الاختراع المجري المشهور عالميًا، مكعب روبيك"، الذي يُحتفل بذكراه الخمسين هذا العام. ويتميز المكعب بالعلم المجري على وجه واحد وعلم الاتحاد الأوروبي على الوجه الآخر.

وهذه ليست المرة الأولى التي تكرر فيها المجر اللغة التي يتحدثها ترامب.

وفي مايو/أيار، عقد أوربان المؤتمر السنوي الثالث على النمط الأمريكي لمؤتمر العمل السياسي المحافظ في المجر. وفي خطابه الافتتاحي في المؤتمر في بودابست، أيد أوربان محاولة إعادة انتخاب ترامب واستخدم شعار MAGA في تصريحاته، قائلاً: "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، واجعل أوروبا عظيمة مرة أخرى!"

وأرسل ترامب رسالة فيديو مسجلة مسبقا إلى المؤتمر، وصف فيها أوربان بأنه "رجل عظيم"، وأشاد "بالكثير من الوطنيين في المجر الذين يقاتلون بفخر على الخطوط الأمامية في المعركة لإنقاذ الحضارة الغربية".