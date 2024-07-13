تغيّرت تعابير وجهه.. شاهد كيف رد بايدن على سؤال عن تأخر وقت الفعاليات التي يمكنه حضورها وموعد نومه

(CNN)-- سعى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ليلة الجمعة، إلى رسم تناقضات سياسية مع الرئيس السابق دونالد ترامب، وربطه مباشرة بمخطط السياسة المحافظة المعروف باسم “مشروع 2025”.

وهاجم بايدن سلفه ترامب بعدد من الطرق الجديدة، بما في ذلك القول صراحة إن ترامب "اغتصب امرأة"، إذ قرأ بايدن نصوصا من حكم القاضي ضد ترامب في قضية التشهير المعروفة باسم "إي جان كارول".

وقال بايدن أمام حشود من مؤيديه: "أدين دونالد ترامب بتهمة الاعتداء الجنسي من قبل القاضي الذي طلب منا ألا ننخدع بتجاهل ترامب للأمر.. هذا ما كتبه القاضي، كتب القاضي في تلك القضية أن السيد ترامب حاول التقليل من شأن الاعتداءات الجنسية، ووجدها تافهة، اغتصبها السيد ترامب".

وأضاف بايدن: "هذه لغة القاضي وليست لغتي.. لقد اغتصبها.. كما يفهم الكثير من الناس كلمة الاغتصاب".

ومن بين هجماته المباشرة الأخرى على ترامب، وصف بايدن الرئيس السابق بأنه "خاسر" و"مجرم مدان". واتهم ترامب بـ”التجول في عربة الغولف الخاصة به، وملء بطاقة نتيجة الأداء قبل أن يضرب الكرة”، وقال إنه "قدم طلبا للإفلاس 6 مرات".