محاولة اغتيال ترامب.. مسؤولون يكشفون ما عُثر عليه بهاتف كروكس

حاول اغتيال ترامب من "خارج محيط الأمن".. إليكم ما قاله الـFBI عن توماس كروكس

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(CNN)— كشف ثلاثة مسؤولين أمريكيين عما اكتشفته فرق التحقيق على هاتف توماس ماثيو كروكس، الذي حاول اغتيال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي له في بنسلفانيا، السبت.

وقال المسؤولون إن سجل وتاريخ البحث (الذي أجراه كروكس على هاتفه) شمل تاريخ المؤتمر الوطني الديمقراطي وأحداث التي سيحضرها ترامب وكذلك صور للرئيس الأمريكي جو بايدن وترامب.

وبالإضافة إلى صور ترامب وبايدن، قالت مصادر إنفاذ القانون المطلعة على التحقيق لشبكة CNN إن هاتف مطلق النار يحتوي أيضًا على صور لزعماء الكونغرس، مثل زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، ورئيس مجلس النواب الجمهوري، مايك جونسون.

وكانت هناك أيضًا صور لآخرين من مختلف الأطياف السياسية، بما في ذلك رودي جولياني، المتهم في جورجيا، وفاني ويليس، المدعي العام الذي كان يحاكمه، ويبدو أن جميع الصور تقريبًا قد تم تنزيلها من الإنترنت ولم تكن مصحوبة بأي لغة أو رسائل تهديد متعلقة بمن في الصور.