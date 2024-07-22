كامالا هاريس في مواجهة محتملة ضد ترامب.. ماذا تقول استطلاعات الرأي؟

بعد موجة من الدعوات لانسحابه.. الرئيس بايدن يتنحى من السباق الرئاسي لعام 2024

بايدن في خطاب له: كامالا هاريس نائب عظيمة وبإمكانها أن تكون رئيسة للولايات المتحدة

(CNN)-- أظهر متوسط ​​نتائج استطلاعات الرأي، الذي أجرته شبكة CNN، للآراء حول مواجهة محتملة بين نائب الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، سباقًا متقاربًا مع عدم وجود تقدم واضح لأحدهما.

وأعلن الرئيس جو بايدن، الأحد، انسحابه من السباق الرئاسي وعدم سعيه لمحاولة إعادة انتخابه لولاية ثانية، الأحد، مؤكدًا دعمه ترشح هاريس في مواجهة ترامب.

واستطلاع CNN لاستطلاعات الرأي هو عبارة عن متوسط ​​أحدث ستة استطلاعات وطنية غير حزبية للناخبين المسجلين أو المحتملين الذين يستوفون معايير CNN، وتركز على موقف الناخبين من منافسات الانتخابات العامة الرئاسية لعام 2024 بين هاريس وترامب.

يتضمن استطلاع الرأي نتائج استطلاعات CBS News/YouGov، و NBC News، و Fox News، و NPR/PBS News/Marist College، و ABC News/Washington Post/Ipsos، على مدار يوليو/تموز، إضافة إلى استطلاع CNN في الفترة من 28 إلى 30 يونيو/حزيران.

وتظهر النتائج أن ترامب يحظى بدعم بنسبة 48% في متوسط ​​ستة استطلاعات رأي حديثة تختبر المنافسة، بينما حصلت هاريس على 47%.

وتم إجراء كل استطلاع بعد المناظرة الرئاسية التي أجرتها CNN الشهر الماضي، وتم إجراء استطلاع واحد فقط - استطلاع CBS News/YouGov - بعد محاولة اغتيال ترامب في 13 يوليو/تموز.

لا يتم تضمين الاستطلاعات التي تتضمن مرشحين مستقلين أو طرف ثالث. عندما يقوم أحد منظمي الاستطلاعات بإصدار استطلاعات متعددة في هذا الإطار الزمني، يتم تضمين أحدث استطلاعات الرأي فقط في المتوسط.

إلى الآن، لم يتم اختيار كامالا هاريس لتكون مرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات رغم حصولها على تأييد الرئيس بايدن.