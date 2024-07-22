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مصدر: كامالا هاريس تتحدث مع أوباما وبيل كلينتون وهيلاري لحشد الدعم بعد انسحاب بايدن

العالم
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العملية ليست بسيطة كما قد تظن.. ماذا سيحدث بحال انسحب بايدن؟

(CNN)-- أفاد مصدر مطلع، الاثنين، أن نائب الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، تحدثت مع الرئيسين السابقين، باراك أوباما، وبيل كلينتون، وكذلك مع وزيرة الخارجية السابقة، هيلاري كلينتون.

وكان هذا جزءا من أكثر من 10 ساعات قضتها نائب الرئيس في العمل على الهواتف بعد ظهر الأحد وحتى المساء، لحشد الدعم من الزعماء الديمقراطيين بعد انسحاب الرئيس الأمريكي، جو بايدن من سباق 2024 الرئاسي.

وخلال أقل من يوم، وصلت هاريس إلى أكثر من 100 من قادة الحزب (الديمقراطي)، ومشرعين وحكام وقادة العمال وزعماء المنظمات المدافعة عن الحقوق المدنية.

ولم يؤيد بيان باراك أوباما، هاريس، بل ترك العملية الحزبية لتلعب دورها، بينما أبدى بيل كلينتون وهيلاري دعمهما لنائب الرئيس.

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