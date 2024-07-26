محامي المتهم بطعن مؤلف "آيات شيطانية" سلمان رشدي يتحدث لـCNN

من زاوية أخرى.. شاهد عيان يوثق لحظات ما بعد طعن سلمان رشدي: "لم أصدق ما أراه"

سلمان رشدي لـCNN: المهاجم لم يقرأ "آيات شيطانية".. وكان كافيًا له ليقرر ارتكاب جريمة القتل

(CNN)-- وجهت لهادي مطر، الرجل المتهم بطعن الكاتب البريطاني ومؤلف كتاب "آيات شيطانية"، سلمان رشدي، ثلاث تهم تتعلق بالإرهاب، وفقا للائحة الاتهام التي أصدرتها هيئة المحلفين الكبرى والتي تم الكشف عنها، الأربعاء.

وقال محامي الدفاع ناثانيال بارون لـCNN، إن هادي مطر متهم بارتكاب عمل إرهابي يتجاوز الحدود الوطنية، ومحاولة تقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية وتقديم دعم مادي للإرهابيين، لافتا إلى أن موكله "دفع بأنه غير مذنب".

وقال بارون لشبكة CNN سابقًا إن موكله "أصر على براءته، ليس فقط فيما يتعلق بتهم الولاية، ولكنه سيواصل الحفاظ على براءته من التهم الفيدرالية أيضًا"، مضيفا: "سيمارس السيد مطر جميع حقوقه الأساسية والدستورية في الدفاع عن هذه المسألة على أكمل وجه".

ومن المقرر أن يمثل مطر المقبل أمام المحكمة الفيدرالية في 7 أغسطس/ آب المقبل، وقال محاميه إنه إذا أدين بالتهم الفيدرالية، فقد يواجه السجن مدى الحياة.

ورفض مطر مؤخرًا صفقة الإقرار بالذنب التي قدمتها الولاية والتي كان من شأنها أن تربط تهمة اتحادية تتعلق بالإرهاب وتخفف عقوبة سجنه في الولاية.

وفي أغسطس 2022، تعرض رشدي للطعن عدة مرات على خشبة المسرح قبل وقت قصير من الموعد المقرر لإلقاء محاضرة في معهد تشوتاوكوا في نيويورك. وقد دفع مطر بالفعل بأنه غير مذنب في التهم الموجهة إليه بمحاولة القتل من الدرجة الثانية والاعتداء من الدرجة الثانية فيما يتعلق بحادث الطعن.