صيحة جديدة تجتاح الجمهوريين.. ضمادة أذن تضامنًا مع دونالد ترامب

"لن تسمعوا الأمر مني ثانية".. ترامب يسرد ما حدث له أثناء محاولة اغتياله

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على منصة Truth Social، السبت، إنه سيستمر في عقد التجمعات في أماكن مفتوحة بعد محاولة اغتياله في بتلر بولاية بنسلفانيا.

والجمعة، أعلن ترامب أنه سيعقد تجمعا آخر في بتلر. وقال كبار مستشاريه إن خطط هذا التجمع لا تزال قيد المناقشة.

ورفضت هيئة الخدمة السرية الأمريكية، السبت، التعليق على تأكيد ترامب أنه سيستمر في عقد التجمعات في الهواء الطلق في أعقاب محاولة اغتياله.

وقال أنتوني غوغليلمي، رئيس الاتصالات في هيئة الخدمة السرية الأمريكية لشبكة CNN في بيان، السبت: "إن ضمان سلامة وأمن الأشخاص الذين نحميهم هو أولويتنا القصوى. ومن أجل الحفاظ على أمن العمليات، لا يمكننا التعليق على تفاصيل وسائلنا أو أساليبنا الوقائية".

وحسبما ذكرت شبكة CNN في وقت سابق، كانت الخدمة السرية الأمريكية، حثت حملة ترامب على عدم عقد التجمعات في أماكن مفتوحة بسبب المخاطر الأمنية التي تشكلها.