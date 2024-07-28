(CNN)-- وجه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، انتقادات لاذعة ضد النائب الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا، إلهان عمر، السبت، قائلا إن عضوة الكونغرس تريد أن تجعل الغرب الأوسط (وسط غرب أمريكا أو MIDWEST) مثل الشرق الأوسط، مشيرا ضمنا إلى أنها سترحب بـ"الجهاد" في البلاد.

وبينما كان يستهدف منافسته السياسية الرئيسية الجديدة، نائب الرئيس كامالا هاريس، ادعى أن الأخيرة تريد حظر مصطلحي "الأجانب غير الشرعيين" و"الإرهاب الإسلامي المتطرف"، وقال إنه إذا تم انتخابها، فإن هاريس "ستغمر بلادنا باللاجئين من حركة حماس".

واكد: "إنها تريد إيداع آلاف من المتعاطفين مع الجهاديين في مينيسوتا. أنت تعلم ذلك. لديك بالفعل ما يكفي. أعني، كيف بحق الجحيم جعلت أعضاء الكونغرس هؤلاء ينتخبون... إلهان عمر".

ومضى ترامب في وصف إلهان عمر بأنها "شخص مجنون"، وسأل حشد مينيسوتا "كيف لديك أشخاص مثل هذا؟"مضيفا أن عمر، وهي مهاجرة صومالية تم انتخابها لأول مرة لتمثيل جزء من مينيابوليس في عام 2018، أصبحت "صوتًا رئيسيًا في الكونغرس" وأنها "امرأة مريضة وهي تدمر ولايتك. إنها تضر بلدنا. ويجب علينا ألا نفعل ذلك".