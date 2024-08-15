بايدن مازحا خلال لقاء في البيت الأبيض: "أنا أبحث عن وظيفة"

فانس لـCNN: بايدن "لا يعرف أين هو".. والديمقراطيون "تخلصوا منه حين أصبح ثقلًا سياسيًا ميتًا"

(CNN) -- مازح الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، الحضور في لقاء استضاف خلاله البيت الأبيض مجموعة من صانعي محتوى، حيث قال إنه "يبحث عن وظيفة" بعد انسحابه من السباق الرئاسي.

وأضاف الرئيس البالغ من العمر 81 عاما بعد 3 دقائق من تصريحاته التي أطلق خلالها النكات حول عمره: "لهذا السبب دعوتكم إلى البيت الأبيض لأنني أبحث عن وظيفة"، وذكر أنه يعرف أنه يبدو "كأنه في الأربعين من العمر"، وتابع أنه يحارب شركات الأدوية منذ "200 عام"، وأضاف مازحا: "عندما أتقاعد، إلى أين تعتقدون أنني ذاهب؟ لدي اتصالات".

وقال بايدن: "لدي مجموعة من الأحفاد، وبكل احترام، لا يقرؤون نفس صحفي، ولا يشاهدون نفس التلفزيون الذي أشاهده، إنهم يستمعون إليكم جميعا أنتم مصدر الأخبار، أريد أن أرحب بكم هنا في البيت الأبيض، وأنا سعيد بوجودكم هنا".

ويأتي اللقاء في الوقت الذي بنى فيه فريق حملة بايدن "خطة رقمية" فشلت في اكتساب الزخم خلال ترشيحه ولكنها انطلقت بشكل كبير مع تدشين حملة كامالا هاريس بنفس الموظفين.