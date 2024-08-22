بعدما انتقده ترامب.. شابيرو يهاجم الرئيس السابق والبيت الأبيض يعلق

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(CNN)-- رد حاكم حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو على الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بعدما وصفه ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه "حاكم يهودي مبالغ فيه للغاية".

وقال شابيرو إن ترامب "مهووس" به. وأضاف شابيرو للصحفيين: "أعتقد أنه من الواضح خلال الأسابيع القليلة الماضية أن دونالد ترامب مهووس بي، ومهووس بمواصلة بث الكراهية والانقسام في سياستنا... فهو شخص يروج بشكل روتيني لتعبيرات معادية للسامية".

وكان ترامب هاجم شابيرو في منشوره على منصة "تروث سوشيال"، ووصف بأنه "حاكم يهودي مبالغ فيه للغاية"، وذلك بعد الكلمة التي ألقاها الحاكم شابيرو في مؤتمر الحزب الديمقراطي وهاجم فيها ترامب.

وأضاف ترامب أن خطاب حاكم ولاية بنسلفانيا كان "سيئا حقا وللغاية".

وردا على ذلك، قال شابيرو، إن تعليقات ترامب تُظهر أنه "يستمر في كونه الشخص البغيض والمثير للانقسام كما كان دائما".

وأضاف شابيرو: "من الواضح أنه سيظل الشخصا البغيض والمثيرا للانقسام كما كان دائما في هذه الحملة. وأعتقد أنه بالنظر إلى سجله الحافل، فإنه يستعد لهزيمة أخرى"، حسب وصفه.

ومن جانبه، انتقد البيت الأبيض بشدة التصريح الصادر عن ترامب، حول شابيرو دون أن يذكر اسم الرئيس السابق.

وقال نائب مدير الاتصالات في البيت الأبيض، هيربي زيسكيند في بيان شاركه مع شبكة CNN: "إنه لأمر معاد للسامية وخطير ومؤذ مهاجمة مسؤول أمريكي من خلال الإشارة إلى إيمانه اليهودي بطريقة مهينة، أو استمرارية تشويه سمعة (الولاء المزدوج) المستمرة منذ قرون".

وأضاف زيسكيند: "يعتقد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونائب الرئيس كامالا هاريس أنه يجب علينا أن نجتمع معا كأمريكيين لإدانة ومكافحة معاداة السامية - والكراهية والتعصب بجميع صورها".