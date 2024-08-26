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(CNN)-- شنت روسيا هجوما جويا كبيرا بطائرات بدون طيار وصواريخ على أوكرانيا خلال الليل، بما في ذلك على العاصمة كييف، بعد يومين من شنها غارة مميتة على فندق في منطقة دونيتسك أسفرت عن مقتل المواطن البريطاني رايان إيفانز الذي كان يعمل ضمن فريق إخباري لرويترز.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية، الاثنين، إنها رصدت عشرات الصواريخ والطائرات بدون طيار تستهدف جميع المناطق تقريبا في أوكرانيا، بما في ذلك بعضها متجه نحو كييف ومدينة أوديسا الساحلية الجنوبية.

وتم تسجيل انقطاع التيار الكهربائي في العديد من المدن، بما في ذلك كييف ودنيبرو، في وسط أوكرانيا، نتيجة للهجمات، بحسب ما أعلن سيرهي كوفالينكو، الرئيس التنفيذي لشركة ياسنو للطاقة.

وسمعت فرق CNN في كييف ودنيبرو عدة انفجارات.

وقال رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف إن الدفاعات الجوية تعمل في المنطقة وضواحي المدينة، ونصح الناس بالبقاء في الملاجئ.

وفي مكان آخر في أوكرانيا، قال رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة بولتافا، فيليب برونين، إن الهجمات الجوية استهدفت منشأة صناعية في المنطقة، مما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص.

وفي لوتسك، المدينة الواقعة بمنطقة فولين الشمالية الغربية، قُتل شخص بعد تضرر منشأة للبنية التحتية نتيجة لهجوم، بحسب رئيس بلدية المدينة إيهور بوليشوك.

وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خاركوف، أوليه سينييهوبوف، إن خدمات الطوارئ تعمل في مواقع الهجمات، لكنه لم يذكر عدد المواقع. مضيفا أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وفي الوقت نفسه، قالت روسيا إن دفاعاتها الجوية دمرت 20 طائرة بدون طيار أُطلقت من أوكرانيا ليلا، وتم إسقاط 9 منها فوق منطقة ساراتوف و3 فوق كورسك واثنتين فوق بيلغورود.