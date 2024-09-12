"بايدن يرتدي قبعة ترامب"..البيت الأبيض يعلق على صورة أثارت جدلا

(CNN) -- تداول مستخدمون لمنصات التواصل الاجتماعي، الأربعاء، صورة تُظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن وهو يرتدي قبعة بها عبارات مؤيدة للرئيس السابق دونالد ترامب ما أثار جدلا.
ومن جانبه، أوضح البيت الأبيض أن الصورة التقطت لبايدن عندما كان في محطة الإطفاء في شانكسفيل بولاية بنسلفانيا.
وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن بايدن ارتدى لفترة وجيزة قبعة ترامب كـ"إشارة واضحة للوحدة بين الحزبين".
وأضاف المتحدث أندرو بيتس، عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، أن الرئيس الأمريكي كان يتحدث عن كيفية توحيد البلاد في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 وقال إنها "بحاجة إلى العودة إلى ذلك".
وتابع المتحدث أنه بايدن سلم قبعة لرجل يرتدي قبعة ترامب كإشارة، وأعطى ذلك الرجل بايدن قبعته لارتدائها لفترة وجيزة، وكان بايدن مبتسما أثناء ارتداء القبعة.