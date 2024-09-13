ترامب يعلن موقفه بشأن المشاركة في مناظرة جديدة مع كامالا هاريس

(CNN) -- أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الخميس، أنه لن يشارك في مناظرة رئاسية أخرى مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، وقال عبر منصة "تروث سوشيال": "لن يكون هناك مناظرة ثالثة".

وكان دونالد ترامب شارك في مناظرة مع الرئيس جو بايدن، في يونيو/ حزيران، قبل انسحابه من السباق الرئاسي، ثم خاض مناظرة ثانية بثتها شبكة ABC ، الثلاثاء، مع نائب الرئيس كامالا هاريس.

وكانت حملة هاريس دعت إلى عقد مناظرة أخرى، ولكن ترامب قال الخميس عبر منشوره في "تروث سوشيال": "لقد دمرت هي وجو الفاسد بلدنا، مع تدفق الملايين من المجرمين والمختلين عقليا إلى الولايات المتحدة، دون رادع أو فحص، ومع إفلاس الطبقة المتوسطة بسبب التضخم"، حسب قوله.

وأضاف: "يعلم الجميع هذا، وجميع المشاكل الأخرى التي تسبب فيها كامالا وجو تمت مناقشتها بتفصيل كبير خلال المناظرة الأولى مع جو، والمناظرة الثانية مع الرفيقة هاريس، التي لم تظهر في مناظرة فوكس، ورفضت الظهور على NBC و CBS، يجب على كامالا التركيز على ما كان يجب أن تفعله خلال فترة السنوات الأربع الماضية".

وفي المقابل، قالت حملة هاريس إنها لا تأخذ تعليق دونالد ترامب "على محمل الجد"، وصرح أحد كبار مستشاري هاريس: "ترامب يغير موقفه كل يوم، وأتوقع أن يكون هناك مناظرة أخرى".