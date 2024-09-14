"لم يُجيبا على القضايا الكبرى".. شاهد كيف علق مذيع CNN على المناظرة بين ترامب وهاريس

"أخبرني قادة عسكريون أنك عار".. هاريس توجه كلامًا لاذعًا لترامب لعدم اعترافه بخسارة انتخابات 2020

(CNN) -- ألمح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الجمعة، إلى أنه قد يغير رأيه بشأن المشاركة في مناظرة ثانية مع نائب الرئيس كامالا هاريس.

وقال ترامب: "لقد قدمت أداء رائعا في المناظرات، وأعتقد أنها أجابت على كل شيء، لكن ربما إذا كنت في مزاج مناسب، لا أعرف.. الآن، أنا متصدر".

وأعلن ترامب، الخميس، رفضه المشاركى في مناظرة ثانية مع هاريس، قائلا: "لن تكون هناك مناظرة ثالثة".

وعندما سأله المراسلون عما قد يحتاج إليه أو يريده من أجل المشاركة في مناظرة أخرى، قال ترامب، في إشارة إلى مناظرته الأولى مع الرئيس جو بايدن في يونيو/ حزيران: "لن أحتاج إلى أي شيء. يمكنني القيام بذلك غدًا، لكنني أجريت مناظرتين".

وفي وقت سابق من تصريحاته، رفض ترامب سؤال أحد المراسلين حول الجمهوريين الذين قالوا إنه لم أداءه لم يكن جيدا في المناظرة مع هاريس، وقال: "معظم حلفائي الجمهوريين قالوا إنني كنت رائعا في المناظرة".