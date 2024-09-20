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(CNN)-- أعلنت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي سيقدم قرضا إلى أوكرانيا يصل إلى 35 مليار يورو (39 مليار دولار) للمساعدة في إعادة بناء اقتصادها.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين عن القرض في منشور على منصة "إكس"، تويتر سابقا، خلال زيارتها إلى كييف، قائلة إنه يمثل "مساهمة كبيرة أخرى من الاتحاد الأوروبي" في تعافي أوكرانيا.

وكتبت أورسولا فون دير لاين: "الهجمات الروسية المتواصلة تعني أن أوكرانيا بحاجة إلى دعم متواصل من الاتحاد الأوروبي"، قائلة إن القرض يأتي في إطار "تعهد من مجموعة السبع".

وفي يونيو/حزيران الماضي، وافقت مجموعة السبع، التي تضم بعض أكبر اقتصادات العالم، على إقراض أوكرانيا بحوالي 50 مليار دولار مدعومة بأرباح من الأصول الروسية المجمدة.

وكانت الدول الغربية جمدت الأصول الروسية في حسابات مصرفية مقرها في أوروبا والولايات المتحدة، كجزء من موجة واسعة من العقوبات التي فُرضت بعدما أمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بغزو واسع النطاق لأوكرانيا في عام 2022.

وتأتي زيارة فون دير لاين إلى كييف، في الوقت الذي يبدأ فيه موسم التدفئة الشتوية في أوكرانيا. وتكثف القصف الروسي لاستهداف البنية التحتية للطاقة في البلاد في الأشهر الأخيرة، مما جعل الأوكرانيين عرضة لانقطاع التيار الكهربائي.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، الخميس، إن الشتاء القادم سيكون "الاختبار الأكثر صعوبة حتى الآن" لنظام الطاقة الأوكراني.