صور صادمة توثق إعصار ميلتون.. إليكم سرعة الرياح وحجم الأمطار

شاهد.. ما هي ظاهرة "دورة استبدال جدار العين" التي قد يتسبب بها إعصار "ميلتون"؟

(CNN)-- أسقط إعصار ميلتون أمطارًا غزيرة وأطلق العنان لعواصف تهدد الحياة مع رياح مدمرة عبر مساحة كبيرة من فلوريدا بعد وصوله إلى اليابسة بالقرب من سيستا كي، ليلة الأربعاء (بالتوقيت المحلي).

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الإعصار، الذي وصل إلى الشاطئ كعاصفة من الفئة 3 مع رياح متواصلة تبلغ سرعتها 120 ميلاً في الساعة (نحو 193 كيلومترا بالساعة)، ضعف إلى الفئة 1 أثناء تحركه فوق الأرض. ولكن حتى مع ضعفها، فإنها تظل عاصفة خطيرة، وفيما يلي أبرز التطورات:

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الإعصار يترك العديد من القتلى: تم الإبلاغ عن حالات وفاة في مقاطعة سانت لوسي، فلوريدا، بعد أن اجتاح الإعصار مجتمعًا متنقلًا للمسنين، حسبما قال عمدة المقاطعة لشبكة CNN، رغم أنه رفض تقديم رقم محدد. وقال مفوض الشرطة، كيث بيرسون: "لن نحدد عدد الأشخاص، لكن يمكنني أن أخبركم أن أكثر من شخص فقد حياته"، وأضاف أن الأعاصير "دمرت بالكامل" مئات المنازل في المقاطعة.

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مسار الدمار: سيظهر الحجم الحقيقي للدمار الذي خلفته مدينة ميلتون عندما تشرق الشمس صباح الخميس، لكن أطقم CNN والمسؤولين المحليين أبلغوا بالفعل عن فيضانات الطرق والحطام المتطاير وأضرار جسيمة في المنازل. في سان بطرسبرغ، مزقت الرياح سقف ملعب MLB تروبيكانا فيلد وانهارت رافعة برجية في أحد المباني. وفي تامبا بين عشية وضحاها، غمرت الفيضانات المفاجئة التي تهدد الحياة الطرق بينما أضاءت انفجارات المحولات السماء.

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بلدة سانت بطرسبرغ تشهد هذه المعدلات من هطول الأمطار مرة كل 1000 عام: سقطت أكثر من 16 بوصة من الأمطار في البلدة في ثلاث ساعات فقط - أكثر من ثلاثة أشهر من متوسط ​​هطول الأمطار في المدينة - حيث ركنت أشد أمطار إعصار ميلتون نفسها فوق منطقة خليج تامبا مساء الأربعاء.

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ما يمكن توقعه بعد ذلك: سيحتفظ الإعصار ميلتون بقوته وتصنيفة كإعصار أثناء تحركه عبر وسط فلوريدا حتى صباح الخميس. مدن مثل ليكلاند وكيسيمي وأورلاندو وكيب كانافيرال كلها في المسار المتوقع.