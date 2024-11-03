ترامب يحدد موعد إدلائه بصوته في انتخابات الرئاسة الأمريكية

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نشر الأحد ، 03 نوفمبر / تشرين الثاني 2024

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(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، السبت، إنه سيدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في يوم الانتخابات المقرر الثلاثاء المقبل.

وخلال تجمع جماهيري في غرينزبورو، بولاية كارولينا الشمالية، سأل ترامب الحشد: من الذي أدلى بصوته مبكرا، ومن يخطط للتصويت يوم الثلاثاء؟

وسأل ترامب: "من سيصوت يوم الثلاثاء؟"، فهتف الحشد.

وقال ترامب "هذا جيد. هذا جيد. سأصوت بالفعل يوم الثلاثاء أيضا".

وذكرت شبكة CNN في وقت سابق أنه من المتوقع أن يدلي ترامب بصوته في يوم الانتخابات.

وكانت حملة المرشحة الديمقراطية للرئاسة، كامالا هاريس أعلنت، السبت، أن نائب الرئيس الأمريكي سوف تدلي بصوتها عبر البريد.