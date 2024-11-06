كامالا هاريس توجه رسالة للناخبين في اللحظات الأخيرة يوم الاقتراع

شاهد الفارق بين نبرة هاريس وترامب في آخر يوم لهما بالحملة الانتخابية

(CNN)-- توقفت نائب الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس في مقر اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي في العاصمة واشنطن، الثلاثاء، لتشكر أولئك الذين دعموا حملتها.

ووجهت هاريس الشكر للعاملين في اللجنة، وساعدتهم على الاتصال هاتفيا بناخبين، قبل ساعات فقط من إغلاق صناديق الاقتراع في جميع أنحاء البلاد، وقالت إن المتطوعين "يمثلون أفضل ما فينا"، ووجهت لهم الشكر "الجزيل" على عملهم.

وعندما سألها الصحفيون عن إحساسها، رفعت هاريس هاتفا وقالت: "يجب أن أتحدث إلى الناخبين".

وجاءت هاريس وهي تحمل رقائق "دوريتوس" للمتطوعين، وتذكرت رد فعلها على نتائج انتخابات عام 2016، عندما فاز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وكانت كامالا هاريس كتبت في مذكراتها الصادرة في 2019: "لم يكن أحد يعرف حقا ماذا يقول أو يفعل. كان كل منا يحاول التكيف بطريقته الخاصة. جلست على الأريكة مع دوج، وتناولت كيسا كاملا بحجم عائلي من رقائق دوريتوس، ولم نتشارك في قطعة واحدة".

وتحدثت هاريس مع العديد من الناخبين عبر الهاتف وشجعتهم على متابعة خططهم للخروج للتصويت اليوم.

وأمكن سماع هاريس وهي تخبر أحد المتصلين عبر الهاتف: "أنا بخير. أردت فقط الاتصال بك والتأكد من أنك تعرف المكان الذي يمكنك الذهاب إليه للتصويت اليوم، إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل".

وأضافت: "شكرا جزيلا لك، وشكرا لك على نشاطك في المشاركة في هذه العملية المهمة للغاية وهذا هو أساس ديمقراطيتنا... لا يمكننا فعل ذلك بدون أشخاص مثلك".

وقالت المرشحة الديمقراطية لشخص آخر: "ذكّروا بعضكم البعض والجميع بقوة صوتكم، هذه الانتخابات مهمة للغاية بكل وضوح".