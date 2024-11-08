(CNN)-- هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على فوزه بسباق الانتخابات الرئاسية 2024 أمام كامالا هاريس، الخميس، وقال إنه سيكون على استعداد للتحدث مع الرئيس المنتخب.

وقال بوتين، بحسب ترجمة باللغة الإنجليزية، أثناء حديثه في نادي فالداي في مدينة سوتشي الروسية: "أغتنم هذه الفرصة لأهنئه (دونالد ترامب) بانتخابه لمنصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.. لقد قلت بالفعل إننا سنعمل مع أي رئيس دولة يحظى بثقة الشعب الأمريكي.. في الواقع، سيكون الأمر هكذا في الممارسة العملية".

وردا على سؤال عما إذا كان يرغب في التحدث مع ترامب، قال بوتين: "نعم نحن مستعدون. نحن جاهزون".

وتابع الرئيس الروسي، في أول تعليقات علنية له حول الموضوع: "رغبة ترامب في إعادة بناء العلاقات مع روسيا لتسهيل إنهاء الأزمة الأوكرانية... تستحق الاهتمام على أقل تقدير".

ومع ذلك، قال إنه لن يتصل بترامب أولا لأنه "في مرحلة معينة، كان الزعماء الأوروبيون الغربيون يتصلون كل أسبوع تقريبا، ثم توقفوا فجأة"، في إشارة على ما يبدو إلى رد الفعل الدولي في أعقاب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في عام 2022.

ووصف الزعيم الروسي ترامب بأنه سياسي عديم الخبرة، لكنه أشاد أيضًا بسلوكه “الشجاع” بعد محاولة اغتياله في يوليو.

ويذكر أن ترامب كان قد أشار في وقت سابق إلى أنه سينهي الدعم الأمريكي للمجهود الحربي لأوكرانيا، وادعى أنه يستطيع تسوية حربها مع روسيا "في يوم واحد"، بالإضافة إلى ذلك، أشاد ترامب مرارا وتكرارا ببوتين وانتقد مرارا وتكرارا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي لديه تاريخ معقد معه.

من جهته، قال زيلينسكي، الأربعاء، إنه أجرى محادثة "مثمرة" مع ترامب، وكرر الرئيس الأوكراني رسالته بأن كييف ستسعى إلى تحقيق "السلام من خلال القوة" بدلاً من التنازل عن الأراضي أو الحياد.