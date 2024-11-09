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(CNN)-- أعلن البيت الأبيض، السبت، أن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب سيلتقي بالرئيس المنتهية ولايته، جو بايدن في المكتب البيضاوي، الأربعاء المقبل، في الساعة الحادية عشرة صباحًا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في بيان: "بناء على دعوة الرئيس بايدن، سيلتقي الرئيس بايدن والرئيس المنتخب ترامب في المكتب البيضاوي يوم الأربعاء الساعة 11 صباحًا".

وأضافت كارين أنه سيتم إصدار تفاصيل إضافية حول الاجتماع.

ويعد هذا الاجتماع هو الأول بين ترامب وبايدن منذ فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.

وكان بايدن أعلن، الخميس الماضي، أنه اتصل بالرئيس المنتخب دونالد ترامب، وهنأه على الفوز بالانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن فريقه سيعمل مع فريق ترامب لتأمين الانتقال السلمي للسلطة.