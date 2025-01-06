روسيا تزعم إحباط الهجوم الأوكراني المضاد في منطقة كورسك

أوكرانيا تشن هجومًا مضادًا في كورسك ضد القوات الروسية.. ما الذي يحدث؟

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(CNN)-- قالت وزارة الدفاع الروسية، إن قواتها صدت هجومًا مضادًا لأوكرانيا في منطقة كورسك الحدودية الجنوبية الروسية، الاثنين، بعد يوم واحد فقط من إعلان كييف شنها الهجوم المفاجئ.

وذكرت الوزارة أن الوحدات الروسية، بدعم من الطيران والمدفعية، أطلقت ردًا "حاسمًا" ودمرت القوات الرئيسية الأوكرانية التي تجمعت على مشارف مزرعة بيردين، بالقرب من منطقة بولشوي سولداسكوي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية "منعت القوات المسلحة الأوكرانية من الاختراق".

وقالت أوكرانيا إنها شنت هجومًا مضادًا في كورسك، الأحد.

ولم تتمكن شبكة CNN من التحقق من التقارير المتعلقة بساحة المعركة.