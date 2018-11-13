تسجيلات مقتل خاشقجي.. من ساعة أبل إلى "صدمة" أعلنها أردوغان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لا تزال أصداء مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول بتركيا تتوالى، وخاصة ما يتعلق بالتسجيلات التي تتحدث عنها أنقرة مؤخرا بشأن ما حدث له.

موقع CNN بالعربية يرصد في العناوين التالية أبرز المحطات الخاصة بـ"تسجيلات مقتل خاشقجي" بداية من الإشارة إلى "ساعة آبل" الخاصة بخاشقجي مرورا بتصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وصولا إلى حديث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عنها باعتبارها "كارثة حقيقية" أصابت ضابط مخابرات سعودي بـ"صدمة".

واشنطن بوست: تركيا تبلغ أمريكا أن لديها تسجيلات لمقتل خاشقجي

روبرت باير لـCNN: "ساعة خاشقجي" محاولة لتغطية تجسس تركيا على القنصلية السعودية

هل نقلت ساعة أبل التسجيل المزعوم لادعاءات "قتل" خاشقجي؟

00:38 شاهد.. ترودو: المخابرات الكندية استمعت إلى "تسجيل خاشقجي"

ترامب: طلبت من تركيا التسجيلات الصوتية الخاصة بخاشقجي "إن وجدت"

بومبيو ينفي استماعه إلى تسجيل عن "مقتل" خاشقجي

أنقرة تنفي تسليم واشنطن أي تسجيل بشأن خاشقجي: سنعلن نتائج التحقيق للعالم كله

00:22 لحظة مصافحة الملك سلمان وولي عهده لنجل جمال خاشقجي

ترامب: بومبيو لم يتسلم أو يطلع أبدا على نص أو تسجيل مصور بشأن القنصلية السعودية

بومبيو يتحدث عن كلمة أردوغان ويجيب على استفسار سماع تسجيلات بقضية خاشقجي

01:17 ترامب: لا نعرف أين جثة خاشقجي لكننا سنكتشف ذلك

تقرير: رئيسة الـCIA استمعت لـ"تسجيلات خاشقجي" وتحضر تقريرا لترامب

هل كشف تسجيل صوتي "مزعوم" حقيقة ما حدث لخاشقجي؟

أردوغان: قدمنا تسجيلات تتعلق بقضية مقتل خاشقجي للسعودية ودول أخرى

07:41 المقابلة الحصرية الكاملة لـCNN مع نجلي خاشقجي

وزير الخارجية التركي: نمتلك أدلة تتعلق بمقتل خاشقجي لم نكشف عنها

ترودو: المخابرات الكندية استمعت إلى "تسجيل خاشقجي"

أردوغان عن "تسجيل خاشقجي": "كارثة حقيقية" صدمت ضابط مخابرات سعودي