مسؤولة تمريض أمريكية كانت بغزة: الكادر الفلسطيني لم يتركنا للحظة.. وضحوا بكل شيء من أجلنا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المتحدث باسم وزارة الصحة في مصر، الدكتور حسام عبدالغفار، إن الوزارة تستقبل ما بين 40 إلى 50 حالة يوميًا من الفلسطينيين المصابين جراء الحرب في غزة، مٌشيرًا إلى أنه يتم توزيع الحالات على مستشفيات في مدن العريش وبئر العبد والشيخ زويد وبورسعيد والإسماعيلية والقاهرة.

استقبلت مصر الدفعة الأولى من الفلسطينيين المصابين في الحرب في غزة، الأربعاء الماضي، ووفرت وزارة الصحة المصرية سيارات إسعاف مجهزة لنقل المصابين من معبر رفح إلى المستشفيات القريبة في محافظة شمال سيناء.

أضاف عبدالغفار، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن وزارة الصحة وفرت فرق دعم نفسي للمصابين، خاصة للحالات التي فقدت ذويها أو فقدت أعضاء من الجسم جراء القصف، لافتا أن نسبة 40% من الحالات المصابة التي وصلت مصر من الأطفال، كما تم إجراء جراحات دقيقة ومتخصصة لعدد كبير من المصابين.

وأكد المتحدث استعداد وزارة الصحة المصرية لاستقبال أعداد أكبر من المصابين "إلا أن الأمر متعلق بالجانب الآخر، ويتم تقديم الرعاية الطبية الفائقة لكل الحالات المصابة"، حسب قوله.

وزار وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، السبت الماضي، مستشفى العريش العام، لمتابعة حالة المصابين، كما تفقد تجهيزات سيارات الإسعاف بمعبر رفح البري، والحجر الصحي عند المعبر.