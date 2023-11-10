ماذا سيحدث بعد الحرب؟.. أمريكا وإسرائيل على خلاف بشأن مستقبل غزة

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(CNN)-- أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الجمعة، أن "عددا كبيرا جدا من الفلسطينيين قُتلوا، وعانى الكثير منهم جدا خلال الأسابيع الماضية"- في واحدة من أكثر إداناته المباشرة للخسائر في صفوف المدنيين بسبب الحرب بين إسرائيل وغزة.

ورغم أن بلينكن أثنى على إسرائيل لإعلانها عن وقف إنساني يومي لإطلاق النار، وفتح ممرين إنسانيين، إلا أنه قال إن "هناك المزيد مما يمكن ويجب القيام به لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين الفلسطينيين".

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي من نيودلهي: "لقد قُتل عدد كبير جدا من الفلسطينيين". وأضاف: "لقد عانى كثيرون للغاية في الأسابيع الماضية، نريد أن نفعل كل ما هو ممكن لمنع إلحاق الضرر بهم (المدنيين)، وزيادة المساعدة التي تصل إليهم إلى أقصى حد".

وأردف وزير الخارجية الأمريكي قائلا: "ولتحقيق هذه الغاية، سنواصل مناقشة الخطوات الملموسة التي يتعين اتخاذها مع إسرائيل لتحقيق هذه الأهداف"، لكنه امتنع عن ذكر تفاصيل حول هذه الخطوات.

وغير كبير الدبلوماسيين الأمريكيين رسائله بمهارة في الأيام التي تلت مغادرته الشرق الأوسط، في وقت سابق من هذا الأسبوع، للتعبير بشكل مباشر عن إدانته للخسائر في صفوف المدنيين في غزة، وعن توقعات الولايات المتحدة من الحكومة الإسرائيلية.

وفي حديثه في الهند، الجمعة، قال بلينكن إنه "تم إحراز بعض التقدم، خلال الأسبوع، منذ لقائه في إسرائيل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين، الجمعة الماضي، في تل أبيب.

وخلال تواجده، الأربعاء، في طوكيو، وصف بلينكن شروط الولايات المتحدة لـ"سلام دائم ومستدام" في غزة بعد الحرب، وأكد مجددا، الجمعة، إحراز "بعض التقدم" في وضع تلك "المبادئ الأساسية".

وأوضح بلينكن، الجمعة: "لا للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة. وعدم استخدام غزة كمنصة لشن أعمال إرهابية أو هجمات أخرى ضد إسرائيل".

وأضاف: "لا تقليص لمساحة غزة، مع الالتزام بحكم الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية بطريقة موحدة". موضحا: "أعتقد أن هذه الأفكار وبعض الأفكار الأخرى التي طرحناها، والتي يشاركها الآخرون، يمكن أن تصبح الأساس لما يتعين علينا القيام به".

وأكد بلينكن: "لدينا خطط ملموسة، وأمور مهمة نعمل عليها" لزيادة عدد الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة.

وأضاف: "لكنها دائما عملية، والانتقال من التفاهم ومن الاتفاق إلى التنفيذ هو ما نعمل عليه حاليا".

وكرر بلينكن، الجمعة، أن الولايات المتحدة "ستواصل التركيز بلا هوادة على إعادة رهائننا إلى وطنهم"، ومنع توسع الصراع.