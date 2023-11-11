الأردن: رسائل تضامن من أطفال مرضى السرطان إلى أقرانهم في قطاع غزة

مشاهد صادمة.. مقاطع تُظهر الرعب بعد قصف مستشفيات عدة في غزة

مفاوضات بالدوحة من أجل الإفراج عن رهائن محتجزين في غزة.. و "الجهاد الاسلامي" مستعد للإفراج عن اثنين

"لا أعرف إن كان بإمكان أي إنسان العيش هناك".. شاهد ما قالته أمريكية خرجت من غزة بعدما علقت أسابيع فيها

"لا أستطيع أن أصدق ما مررنا به".. فلسطينية أمريكية كانت محاصرة لأسابيع في غزة تروي لـCNN تفاصيل خروجها

"أمرُّ من نكبة 1948".. شاهد ما قاله فلسطينيون فروا من شمال غزة على الأقدام والعربات

(CNN)-- قالت منظمة أطباء بلا حدود، السبت، إنها فقدت الاتصال بموظفيها داخل مجمع مستشفى الشفاء، أكبر منشأة للرعاية الصحية في غزة، وسط تقارير عن "قصف عنيف" في محيط المجمع.

وذكرت المنظمة: "خلال الساعات القليلة الماضية، تكثفت الهجمات على مستشفى الشفاء بشكل كبير، وأبلغ موظفو (أطباء بلا حدود) في المستشفى عن وضع كارثي في الداخل"، بحسب ما أعلنت المنظمة الإنسانية في منشور على موقع "إكس"، تويتر سابقا، الساعة 3:43 صباحا بتوقيت غزة (8:43 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، الجمعة).

وقالت المنظمة إنها قلقة للغاية بشأن سلامة الموظفين والمرضى في مستشفى الشفاء، والذين كان بعضهم في حالة حرجة، وغير قادرين على الحركة أو الإخلاء.

ونقلت المنظمة عن الدكتور محمد عبيد طبيب الجراحة بالمستشفى قوله: "هناك مريض يحتاج إلى عملية جراحية. وهناك مريض نائم بالفعل في قسمنا. لا يمكننا إخلاء أنفسنا و(ترك) هؤلاء الأشخاص في الداخل. كطبيب، أقسم أن أساعد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة".

وشهدت الاتصالات داخل غزة انقطاعا دوريا منذ بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية الشهر الماضي، وذلك غالبا نتيجة لنقص الطاقة أو انقطاع الشبكة على نطاق واسع.

ووردت تقارير عن هجمات إسرائيلية بالقرب من مستشفى الشفاء، حيث نشر طاقم المستشفى ووزارة الصحة الفلسطينية في رام الله مقاطع فيديو على الإنترنت، تظهر قصفا عنيفا في المنطقة المحيطة بمجمع المستشفى.

وقالت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إن مستشفى الشفاء "تتعرض للقصف"، وأضافت أن 20 مستشفى في قطاع غزة "توقفت عن العمل".

وردا على سؤال بشأن غارة جوية إسرائيلية محتملة على مستشفى الشفاء، الجمعة، قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، مارغريت هاريس في مؤتمر صحفي: "ليس لدي تفاصيل عن مستشفى الشفاء، لكننا نعرف أنها تتعرض للقصف".

وزعم الجيش الإسرائيلي أن "قذيفة خاطئة أطلقتها منظمات إرهابية داخل قطاع غزة"، كانت مسؤولة عن ضربة سابقة للمستشفى.

وتأتي هذه الأخبار بعد أسبوع من استهداف إسرائيل لسيارة إسعاف خارج المستشفى، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا وإصابة 50 آخرين. وقالت السلطات الإسرائيلية إن السيارة كانت تستخدمها حركة حماس.

وتتهم إسرائيل حماس بالاندماج في البنية التحتية المدنية، وقالت إنها ستضرب حماس "حيثما لزم الأم".