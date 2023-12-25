وزارة الصحة في غزة: مقتل 70 شخصا في مخيم المغازي للاجئين وسط القطاع

(CNN)-- أعلن بيان نشرته وزارة الصحة الفلسطينية التي تديرها حماس في غزة على تطبيق "تيليغرام"، مساء الأحد، مقتل ما لا يقل عن 70 شخصا في مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة.
ويظهر مقطع فيديو نشرته جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، عددا من جرحى مخيم المغازي، أثناء نقلهم بسيارات الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في تدوينة على منصة "إكس"، تويتر سابقا، في وقت متأخر من ليل الأحد، إن "فرق الهلال الأحمر الفلسطيني نقلت عددا كبيرا من القتلى والجرحى، بعد استهداف ساحة سكنية في مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة".
وردا على استفسار من شبكة CNN، قال الجيش الإسرائيلي إنه تلقى تقارير حول حادث في مخيم المغازي، وإنه "يراجع الحادث".
وأضاف الجيش الإسرائيلي: "رُغم التحديات التي يشكلها إرهابيو حماس الذين يعملون داخل المناطق المدنية في غزة، فإن الجيش الإسرائيلي ملتزم بالقانون الدولي، بما في ذلك اتخاذ خطوات ملائمة لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين".