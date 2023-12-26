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(CNN)-- قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن بلاده في "حرب متعددة الجبهات"، حيث تتعرض إسرائيل للهجوم من سبع جبهات.

وحذر غالانت، في حديثه أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان الإسرائيلي، من معركة طويلة أمام البلاد.

وأضاف: "نحن في حرب متعددة الساحات، ونحن نتعرض للهجوم من سبعة قطاعات مختلفة - غزة ولبنان وسوريا ويهودا والسامرة (تشير إسرائيل إلى الضفة الغربية باسم يهودا والسامرة، وهو اسمها التوراتي)، والعراق واليمن وإيران، لقد استجبنا وتحركنا بالفعل في ستة من هذه المراسيم، وأقول هنا بأوضح طريقة - أي شخص يعمل ضدنا هو هدف محتمل، ولا توجد حصانة لأحد".

وتابع: "ستعرف دولة إسرائيل ما يجب القيام به، ويتم إعداد النظام الأمني، والواقع الذي نتعرض فيه للهجوم مقيد وفقًا لتقديرنا، والنتائج في غزة مرئية ومفهومة. ومن يراها على وجه الخصوص هو حماس وإيران وحزب الله".