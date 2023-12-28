نشر الخميس ، 28 ديسمبر / كانون الأول 2023

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القدس (CNN)-- أقر الجيش الإسرائيلي بوقوع ما أسماه "أذى غير مقصود" للمدنيين نتيجة الغارات الجوية على وسط غزة في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وطالت الضربات أهدافا في مخيم المغازي للاجئين. وقتل نحو 70 شخصا في الغارات، بحسب وزارة الصحة التي تسيطر عليها حماس في قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أُرسل إلى شبكة CNN، إنه خلال "العمليات في قطاع غزة ضد أهداف إرهابية تابعة لحماس، قصفت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي هدفين مجاورين كان عناصر حماس موجودين فيهما، في 24 ديسمبر 2023".

وأضاف البيان: "قبل تنفيذ الضربات، اتخذ الجيش الإسرائيلي خطوات لتخفيف الضرر الذي يلحق بالمدنيين غير المتورطين في المنطقة. وكشف تحقيق أولي أن مباني إضافية تقع بالقرب من الأهداف قد تعرضت للقصف أيضا أثناء الغارات، والتي من المحتمل أنها تسببت في ضرر غير مقصود لمزيد من المدنيين غير المتورطين".

وقال الجيش الإسرائيلي إن الضربات ستخضع لمزيد من التحقيق، من قبل آلية تقصي الحقائق والتقييم التابعة لهيئة الأركان العامة.

وأردف البيان أن الجيش الإسرائيلي يأسف للأذى الذي لحق بالمدنيين غير المتورطين، ويعمل على استخلاص النتائج وتعلم الدروس من هذا الحدث.