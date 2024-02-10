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(CNN)-- التقى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، السبت، الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، لبحث "آخر التطورات السياسية والأمنية في المنطقة، لا سيما في قطاع غزة وجنوب لبنان وباقي جبهات محور المقاومة"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان.

ويتواجد أمير عبداللهيان في لبنان للقاء عدد من المسؤولين.

وكان أمين عام حزب الله ووزير الخارجية الإيراني قد التقيا آخر مرة في نوفمبر تشرين الثاني/ من العام الماضي، حيث ناقشا "الاحتمالات القائمة بشأن مسار الأحداث، والجهود المبذولة لوقف الهجوم الإسرائيلي على غزة".

كما التقى وزير الخارجية الإيراني، صباح السبت، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، في بيروت، حيث تباحثا حول المستجدات على الساحة الفلسطينية، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وبحسب وكالة "إرنا"، فإن هذه هي الزيارة الثالثة لوزير خارجية إيران إلى لبنان منذ بدء حرب غزة.