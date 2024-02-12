الحوثيون يصعّدون هجماتهم ويستهدفون ناقلة نفط في البحر الأحمر وأمريكا تقصف في اليمن

ما الصاروخ الذي استهدف به الحوثيون سفينة الشحن الأمريكية؟ مراسل CNN يوضح

(CNN)-- قال المتحدث باسم جماعة الحوثي في اليمن العميد يحيى سريع في بيان، الاثنين، على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إن المسلحين الحوثيين استهدفوا ناقلة بضائع بـ"صواريخ بحرية" مناسبة في البحر الأحمر.

وزعم الحوثيون أن السفينة التي تحمل اسم "ستار إيريس" هي سفينة أمريكية.

وأظهرت مواقع التتبع البحري سفينة ترفع علم جزر مارشال تحمل نفس الاسم في البحر الأحمر.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO)، إن سفينة تعرضت لهجوم بصاروخين على بعد 40 ميلا بحريا جنوب مدينة المخا في اليمن، لكن السفينة أبلغت عن وقوع أضرار طفيفة وأن الطاقم بآمان.

ومن غير الواضح ما إذا كان كلا الهجومين هما لنفس الحادث.

وقصفت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أهدافا للحوثيين في اليمن ردا على هجمات الجماعة على السفن التي تمر عبر البحر الأحمر.

وأكدت الجماعة المدعومة من إيران، أن الهجمات ستستمر على السفن التابعة لإسرائيل حتى "يتوقف العدوان" على غزة.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان على منصة "إكس"، إن "القوات المسلحة اليمنية، واستجابة لواجبها الديني والأخلاقي والإنساني، ستواصل تنفيذ قرار منع الملاحة الإسرائيلية أو المتوجهة إلى موانئ (فلسطين المحتلة) في البحرين الأحمر والعربي، حتى يتوقف العدوان، ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وذكرت وكالة "سبأ" اليمنية للأنباء التي يديرها الحوثيون، أنه تم دفن 17 مقاتلا حوثيا، السبت، كانوا قُتلوا في غارات شنتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.