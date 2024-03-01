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(CNN)-- قالت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في غزة، الجمعة، إن 193 شخصا قُتلوا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد القتلى في قطاع غزة إلى 30228 شخصا، وأضافت الوزارة أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض.

ولم تحدد الوزارة أن عدد القتلى خلال الـ24 ساعة الماضية يشمل ما لا يقل عن 112 شخصا قتلوا وسط إطلاق نار عسكري إسرائيلي وذعر سائق شاحنة في شمال غزة، الخميس، لكن العدد اليومي للقتلى، صباح الجمعة، كان أعلى بنحو 100 من معدل المتوسطات للقتلى خلال الأسبوع الماضي.

وأضافت وزارة الصحة في غزة، أنه تم تسجيل نحو 920 إصابة خلال الـ24 ساعة حتى صباح الجمعة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 71377 حالة، وذلك منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومن جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إنه قصف مواقع لإطلاق صواريخ، الخميس، أُطلقت منها صواريخ على إسرائيل في وقت سابق من ذلك اليوم، بالإضافة إلى بنية تحتية أخرى تابعة لحماس.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مسلحين في خان يونس ووسط غزة كانوا يحملون أسلحة واقتربوا في بعض الحالات من القوات الإسرائيلية.