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(CNN)-- مع استمرار الجهود الدولية للتوسط في وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، من المقرر إجراء المزيد من المحادثات في القاهرة، وفقا لمصدرين مطلعين على الأمر.

والموعد الدقيق للمحادثات غير واضح، لكنها ستعقد على مستوى الخبراء. وعقدت المحادثات الأخيرة في باريس على مستوى المديرين.

وقال مصدر دبلوماسي مطلع على المناقشات، إنه من المتوقع أن يحضر مفاوضون من الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر وحماس. وليس من الواضح ما إذا كانت قطر ستحضر.

وستكون المناقشات بين إسرائيل وحماس غير مباشرة، في غرف منفصلة.

وطلبت إسرائيل من حماس قائمة بأسماء الرهائن الأحياء منهم والأموات. ولم ترد حماس حتى الآن على اجتماع باريس، الجمعة الماضي، والذي أعقبه هذا الأسبوع اجتماعات فنية في الدوحة مع فرق من الولايات المتحدة ومصر وقطر وإسرائيل.