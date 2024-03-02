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(CNN)-- قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن للصحفيين، السبت، إن الإسرائيليين "قبلوا بشكل أساسي" اقتراح وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع في غزة. وسيتم العمل على مرحلة ثانية خلال تلك الأسابيع الستة "لبناء اتفاق أكثر ديمومة".

وأضاف نفس المسؤول أن هناك "اتفاقا إطاريا" "قبلته إسرائيل بشكل أو بآخر". ويقول المسؤول إن النقطة الشائكة هي أن حماس لم توافق بعد على "فئة محددة من الرهائن المعرضين للخطر".

وأوضح: "هذه الفئة الضعيفة من الرهائن، هي في المرحلة الأولى من الصفقة. وفي مرحلة ما، كيف سيحدث ذلك، وهل ستلتزم حماس بذلك؟".

وقال المسؤول إن الولايات المتحدة عقدت "عددا من الاجتماعات" في إسرائيل واجتماعا في باريس خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأردف المسؤول أيضا أن الاجتماعات "متواصلة"، السبت، في الدوحة بقطر.