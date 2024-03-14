سكان في غزة يفطرون رمضان على بقايا طعام من القمامة

ماجد الأنصاري لـCNN: أكثر من 100 ألف فلسطيني يتعرضون للقتل أو الإصابة في غزة

(CNN)-- طفلة صغيرة ترتدي سترة حمراء تلعب بالأضواء التي تزين الخيام للاحتفال ببدء شهر رمضان في مخيم النازحين في دير البلح، وسط غزة. يقرع الأطفال على الطبول ويرقصون ويسيرون على أنغام الأغاني الرمضانية التقليدية. وفي مكان قريب، تطبخ النساء الحساء ويعجن العجين لصنع الخبز في الحي، حيث تنتشر أشجار النخيل في الأفق. يقول السكان إنهم رأوا أنه من المهم تزيين مدينة الخيام للاحتفالات هذا العام، كما فعلوا ذات مرة في منازلهم وأحيائهم قبل تهجيرهم بسبب الهجوم الإسرائيلي على غزة. بالنسبة للأطفال، فإنه يجلب ما يشبه الحياة الطبيعية.

لكن يقطع هدير الطائرات الإسرائيلية بدون طيار أجواء الاحتفالات للتذكير بأن رمضان ليس عاديًا في غزة. وقال الفلسطينيون لشبكة CNN إن الحرب سحقت الآمال في الاحتفال بشهر سلمي من الصيام والاحتفالات والعبادة هذا العام. يتصارع البعض مع حقيقة أنهم لن يجدوا ما يكفي من القوت لكسر صيامهم لأن الحصار الإسرائيلي يقلل من الإمدادات الحيوية، مما يسبب الجوع القاتل للفلسطينيين.

ويقال إن نقص الغذاء هو الأسوأ في الشمال، حيث يقول البعض إنهم يمتنعون عن الطعام والماء من شروق الشمس حتى غروبها ليس بسبب شهر رمضان، ولكن لأنه ليس لديهم خيار آخر. يبحث الأطفال بيأس في القمامة بحثًا عن بقايا الطعام. وإلى الجنوب، في رفح، يقول الفلسطينيون إنهم مرعوبون من التهديد بهجوم بري إسرائيلي محتمل على المدينة، حيث اضطر معظم المدنيين إلى الفرار من القصف.

وقالت أسيل موسى، 26 عاماً، وهي صحفية نازحة من رفح، لشبكة CNN: "ننتظر شهر رمضان لأنه شهر البركات والسلام والعبادة. لكن رمضان هذا العام يأتي وسط إبادة جماعية ومجاعة."

وكانت إسرائيل قد شنت هجومها العسكري على غزة بعد أن قتلت حركة حماس، التي تحكم غزة، ما لا يقل عن 1200 شخص واختطفت أكثر من 250 آخرين في 7 أكتوبر.

أدت الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ ذلك الحين إلى مقتل أكثر من 31,300 فلسطيني -72% منهم من النساء والأطفال- وفقًا لوزارة الصحة في القطاع. وأصيب أكثر من 73 ألف شخص. وقال أطباء الأطفال لشبكة CNN إن ما لا يقل عن 27 شخصاً ماتوا جوعًا حتى الآن، بما في ذلك الأطفال حديثي الولادة. وبحسب الوزارة، توفي اثنان منهم بسبب سوء التغذية خلال الأيام الأولى من شهر رمضان.

وتصر إسرائيل على أنه لا يوجد "حدود" لكمية المساعدات التي يمكن أن تدخل إلى غزة، لكن نظام التفتيش الذي تطبقه على شاحنات المساعدات يعني أن الإغاثة بالكاد تتدفق. وقال عمال الإغاثة والمسؤولون الحكوميون الذين يشرفون على توزيع المساعدات في غزة لشبكة CNN إن نمطًا واضحًا ظهر من العرقلة الإسرائيلية لإيصال المساعدات. ويقولون إن منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في الأراضي (COGAT)، وهي الوكالة التي تتحكم في الوصول إلى غزة، قد فرضت معايير تعسفية ومتناقضة.

حذرت وكالات حقوق الإنسان من أن الأسر التي تحتفل بشهر رمضان في غزة تواجه أهوال جديدة على خلفية النقص الحاد في المساعدات والنزوح الجماعي والصدمات النفسية.

وقال محمد حمودة، وهو عامل صحي نازح في رفح، لشبكة CNN: "لقد دُفن العديد من أصدقائنا وأحبائنا أحياء تحت الأنقاض. لقد مات بعضهم بالفعل والبعض الآخر ينتظر الموت. هذه الأيام صعبة للغاية. نشعر بالذنب لأننا مازلنا على قيد الحياة."

هجوم وشيك في رفح ولا مؤشرات على وقف إطلاق النار

فتيان وفتيات يرتدون معاطف شتوية منتفخة ويشبكون أذرعهم وهم يسيرون في شوارع رفح. ويحمل أحد الأطفال لافتة باللغة الإنجليزية تقول: "أوقفوا موتنا اليومي".

وقال رسمي أبو العنين، 52 عاماً، وهو متظاهر، لشبكة CNN في 6 مارس، إن الأطفال في غزة "اعتادوا على انتظار هذا الشهر للصيام والصلاة واللعب بالفوانيس واللعب في المساء والفرح وانتظار العيد."

أضاف الرجل: "لكن مع قدوم شهر رمضان لا نسمع سوى صوت الطائرات وطائرات بدون طيار والتهديد والترهيب. إلى متى سيستمر هذا الموت؟"

اصطف في هذا الشهر عشرات المدنيين النازحين في شوارع رفح للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار قبل شهر رمضان. وبعد خمسة أشهر من الحرب، قال الفلسطينيون في المدينة لشبكة CNN إنهم بالكاد ينجون من رعب القصف الجوي المستمر.

ولن يرى سكان غزة راحة في الأيام المقبلة بعد انهيار مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحماس هذا الشهر، مما أثار المخاوف من هجوم بري إسرائيلي في رفح. وقال حمودة، وهو أب لثلاثة أطفال، لشبكة CNN إن التهديد بشن هجوم بري "يخيفنا لأننا مدنيون عزل."

وقال: "نريد أن نرى أطفالنا يكبرون أمامنا. أكثر ما يخيفنا هو فقدان أحبائنا والنزوح."

وقد تم تهجير ما لا يقل عن 1.7 مليون شخص في غزة قسراً –بما في ذلك 1.5 مليون شخص فروا إلى رفح– وفقاً للأمم المتحدة. ويلجأ العديد من الفلسطينيين النازحين إلى أماكن مكتظة لا توفر لهم إمكانية الحصول على خدمات الصرف الصحي الأساسية. إمدادات السوق ضعيفة وقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية. وقال الآباء لشبكة CNN إنهم يعانون من الجوع حتى يتمكن أطفالهم من تناول القليل المتاح.

يقول حمودة إنه يكافح الآن ليشرح لأطفاله الصغار سبب عدم قدرتهم على تناول الأطباق الفلسطينية التقليدية أو تلقي الهدايا في شهر رمضان.

الجوع "المرير" في الشمال

في هذه الأيام، يجد جهاد أبو وطفة، 27 عامًا، نفسه يركب دراجته في شوارع بيت لهيا المغبرة، شمال غزة. يراقب الأطفال الجياع يبحثون عن الطعام، لكنه لا يستطيع مساعدتهم.

وقال لشبكة CNN: "لا يستطيع أحد شراء الدقيق، لا الأغنياء ولا الفقراء، لأنهم لا يملكون مثل هذا المال". وأضاف أن الأطفال كثيراً ما يبحثون عن الطعام في القمامة. وقال لشبكة CNN في أواخر فبراير، مع اقتراب العيد: "هناك الكثير من الناس الذين يصومون (بالفعل) وكأننا في شهر رمضان."

وتتفاقم مستويات الجوع الحرجة في شمال القطاع، حيث ركزت إسرائيل هجومها العسكري في الأيام الأولى من الحرب. وقال الفلسطينيون لشبكة CNN إنهم يلجأون إلى تناول الحساء الممزوج بالأعشاب أو البسكويت بحجم الإصبع لأنهم لا يستطيعون الحصول على الأطعمة الغنية بالمغذيات.

يتسلق المدنيون الجياع في أماكن أخرى فوق بعضهم البعض عند أول إشارة للمساعدة، مما يعرض أنفسهم لخطر محتمل. قُتل ما لا يقل عن 118 فلسطينيًا بعد أن فتحت القوات الإسرائيلية النار على موقع لتوزيع المواد الغذائية في مدينة غزة في 29 فبراير، مما أثار إدانة واسعة النطاق. وقال أحد الشهود لشبكة CNN إن العديد من الضحايا لقوا حتفهم عندما دهستهم الشاحنات في حالة من الذعر بعد إطلاق النار فيما أصبح يعرف باسم "مذبحة الدقيق".

ويضطر البعض إلى التنافس على حزم عمليات إسقاط المساعدات النادرة والمعيبة. لقد قتل 5 أشخاص على الأقل، الجمعة، عندما سقطت عليهم حزم مساعدات أسقطتها الطائرات في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، بحسب ما أفاد الصحفي في وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، خضر الزعنون. وفي مقطع فيديو حصلت عليه شبكة CNN، شوهدت عملية إنزال جوي تسير بشكل خاطئ عندما تعطلت المظلة.

وكانت وكالات إنسانية انتقدت في السابق عمليات إسقاط المساعدات ووصفتها بأنها طريقة غير فعالة ومهينة لإيصال المساعدات إلى سكان غزة، وحثت السلطات الإسرائيلية على رفع القيود على المعابر البرية إلى القطاع.

وقال عبد القادر صباح، وهو صحفي محلي يعمل مع شبكة CNN في غزة، عن انخفاض المساعدات: "الناس يتقاتلون مع بعضهم البعض للوصول إلى المظلات. أنا لا أزعج نفسي بالذهاب لأن الناس يتقاتلون."

وقال أحمد زيادة، 27 عاما، لشبكة CNN يوم الاثنين، إن الفلسطينيين لم يتمكنوا من العثور إلا على التمر والبازلاء لإفطارهم في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة. وقال: "الناس هنا يلجأون إلى تناول الأعشاب. يذهب الناس إلى الأسواق صباحًا ولا يجدون شيئًا يشترونه."

' الحمد لله على كل شيء '

لقد أدى القصف الإسرائيلي لغزة إلى محو أحياء بأكملها، وسحق النظام الطبي، وهدم مئات المساجد - محولاً المقدسات الدينية إلى آثار الحرب. وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة لشبكة CNN إن ما لا يقل عن 1000 مسجد من أصل 1200، بما في ذلك المواقع الأثرية، قد تم تدميرها جزئيًا أو كليًا حتى شهر فبراير.

وأدت الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر إلى مقتل أكثر من 100 داعية، من بينهم علماء دين وأئمة ومؤذنين بحسب الوزارة.

وقال السكان لشبكة CNN إنهم لا يستطيعون العثور على مساحة كافية لحضور صلاة التراويح ليلاً لأن أماكن العبادة دمرت. الوصول المحدود إلى المياه يعني أن الآخرين لا يستطيعون الوضوء قبل الصلاة. ولا يتمكن الكثيرون من مشاركة وجبات الطعام الجماعية مع أقاربهم لأن النزوح القسري أدى إلى فصل العائلات في جميع أنحاء القطاع.

وقال المسلمون في غزة لشبكة CNN إنهم مصممون على أداء الطقوس اليومية لمحاولة العثور على لحظات من الراحة وسط الدمار الهائل.. وقال حمودة، العامل الصحي في رفح: "نحن نصلي بجوار المساجد التي دمرت، ونقول "الله أكبر" عندما نقوم بإخراج النازحين من تحت الأنقاض."

وأضاف “هذه هي أساسيات إيماننا، الصلاة ومساعدة الآخرين وبذل قصارى جهدنا."