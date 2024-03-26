بعد يوم من قرار مجلس الأمن.. هنية في طهران لبحث الحرب في غزة

لحظة موافقة مجلس الأمن على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

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(CNN)-- وصل إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إلى العاصمة الإيرانية طهران، الثلاثاء، للاجتماع مع مسؤولين إيرانيين ومناقشة "الحرب المستمرة في غزة"، حسب بيان للحركة.

وقال البيان إنه من المقرر أن يعقد هنية والوفد المرافق له "سلسلة لقاءات ومباحثات مع القيادة الإيرانية حول التطورات السياسية والتطورات على الأرض" في قطاع غزة.

ومن المقرر أن يلتقي زعيم حماس، المقيم في قطر، بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وآخرين، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

ويأتي ذلك بعد يوم من اعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارًا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة. ورحبت حماس والسلطة الفلسطينية بالقرار. وانتقد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، أعضاء المجلس لتمريرهم إجراء يدعو إلى وقف إطلاق النار "دون اشتراطه بإطلاق سراح الرهائن".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، قوله في بيان الثلاثاء، إن هذه الخطوة كانت "خطوة إيجابية لكنها غير كافية"، ودعا إلى اتخاذ "إجراءات لوضع القرار موضع التنفيذ".

عقب التصويت على القرار، الاثنين، قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الإسرائيلية "يجب أن توقف فورًا حملة القصف الوحشي في غزة وتسهل إيصال المساعدات الإنسانية". وأضافت أنه "يجب إطلاق سراح الرهائن المدنيين على الفور".