رئيس وزراء إسرائيل السابق: لا يمكن لإيران إطلاق 330 صاروخًا والإفلات من العقاب

مقارنة بين الجيش الإيراني ونظيره الإسرائيلي.. شاهد الفارق في ميزان القوة

"لم نر هذا من قبل".. شاهد ما قاله جون كيربي عن الهجوم الإيراني ورد فعل إسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تلقى ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفيًا، من رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بعد ساعات من الهجوم الإيراني على إسرائيل ليل السبت - الأحد.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أنه "جرى خلال الاتصال بحث أعمال التصعيد العسكري الأخير في المنطقة وخطورة انعكاساته على الأمن والاستقرار".

وأكد الجانبان "أهمية بذل ما يلزم من جهود لمنع تفاقم الأوضاع وتجنيب المنطقة مخاطر التصعيد".

في غضون ذلك، تلقى وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، اتصالًا هاتفيًا، الأحد، من نظيره الأمريكي لويد أوستن، استعرضا خلاله "الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين في المجال العسكري والدفاعي وسبل تعزيزها، وبحث تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وخطورة انعكاساته، والجهود المبذولة تجاه احتواء تلك التطورات، بما يحافظ على الأمن والسلم الدوليين"، حسبما أوردت واس.

في حين تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الأحد، اتصالاً هاتفيًا من نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية إلى أنه جرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، والتصعيد المتزايد على خلفية الأزمة في قطاع غزة وتداعياتها.

وأجرى مسؤولون أمريكيون اتصالات هاتفية مع مسؤولين وقادة منطقة الشرق الأوسط، الأحد، بعد ليلة من إطلاق إيران صواريخ ضد إسرائيل، التي قالت إن عددها قارب الـ 350 صاروخًا، إضافة إلى الطائرات المسيّرة.