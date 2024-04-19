قبل ساعات من هجوم إسرائيل.. ماذا قال وزير خارجية إيران لـCNN؟

(CNN)—قالت مديرة مؤسسة أبحاث مركز كارنيغي للشرق الأوسط، مها يحيى، إن إسرائيل ستحتاج إلى دعم كبير من الحلفاء الغربيين للدخول في حرب شاملة في الشرق الأوسط.

وأوضحت يحيى في مقابلة مع الزميل جون فوس على CNN أن "إسرائيل لا تملك القدرة على خوض حرب شاملة طويلة الأمد دون دعم خارجي. وستحتاج إلى التزام من الولايات المتحدة لمواصلة تقديم الأسلحة، وهي تعتمد على الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى على عدد من الجبهات العسكرية".

وأضافت أن النداءات التي وجهها حلفاء إسرائيل الغربيون لممارسة ضبط النفس في أعقاب الهجوم الإيراني في نهاية الأسبوع الماضي لعبت على الأرجح دورًا كبيرًا في حسابات المسؤولين الإسرائيليين حول مدى قوة الرد، قائلة: "كان من الواضح أن هناك ضغوطا (دولية) هائلة على إسرائيل حتى لا تصعد الأمور أكثر".

ويذكر أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا ساعدوا إسرائيل في مواجهة الصواريخ والطائرات بدون طيار الإيرانية خلال هجوم نهاية الأسبوع الماضي، وقال الجيش الإسرائيلي إن "99%" من الصواريخ التي أطلقتها إيران اعترضتها إسرائيل وشركاؤها، مع وصول "عدد صغير" فقط من الصواريخ الباليستية إلى إسرائيل.