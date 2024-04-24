البنتاغون.. بناء رصيف مؤقت سينفذ قريبا جدا في غزة

"جريمة ضد الإنسانية".. شاهد ما قاله طبيب من غزة بعد اكتشاف مقبرة جماعية بمستشفى في خان يونس

(CNN)-- قال المتحدث باسم البنتاغون، الجنرال باتريك رايدر، الثلاثاء، إن السفن العسكرية الأمريكية موجودة في منطقة البحر الأبيض المتوسط و"تقف على أهبة الاستعداد" وهي في كامل الجاهزية لبدء بناء الرصيف المؤقت قبالة ساحل القطاع، عندما تتلقى الأمر بذلك.

وقال إن الولايات المتحدة "في وضع يسمح لها ببدء البناء في المستقبل القريب"، مضيفاً، أن المسؤولين يعملون حالياً من خلال الاستعانة بقائمة مرجعية للعمليات والإجراءات، ويشمل ذلك الأمن على الأرض، والتنسيق مع الشركاء الذين يدعمون هذا الجهد مع وضع جدول زمني للتنفيذ.

من المتوقع أن يتم تشغيل الرصيف المؤقت بحلول نهاية شهر أبريل/ نيسان أو أوائل مايو/ أيار، والجيش في طريقه للتنفيذ حسب الجدول الزمني المذكور، حسبما قال رايدر.

وبعد أسابيع من الخلافات الدبلوماسية، أعلن برنامج الأغذية العالمي، السبت، أنه سيدعم توزيع المساعدات عن طريق الرصيف المؤقت.

وأضاف رايدر أن الرصيف المؤقت، سيكون على بعد عدة أميال قبالة ساحل غزة، سيستقبل سفناً عسكرية ومدنية، وسيتم أخذ المساعدات الى غزة، بواسطة سفن عسكرية أمريكية من الرصيف إلى الشاطئ، وبعدها عن طريق شاحنات غير عسكرية يقودها موظفون تابعون لمنظمة غير ربحية ويوزعوها في القطاع.