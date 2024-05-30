"لا يوجد أحد آمن.. لا شيخ ولا طفل ولا امرأة".. صور مروعة من رفح بعد غارات الطائرات الحربية الإسرائيلية

محلل أمني بعد مقتل جندي مصري برفح: لا "تصعيد منضبط" والأمور قد تخرج عن السيطرة بسهولة

(CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي إنه أقام "سيطرة عملياتية" على ممر فيلادلفيا، وهو شريط عريض من الأرض يبلغ طوله 14 كيلومترًا (8.7 ميلًا) على طول الحدود بين غزة ومصر، بينما نفى مصدر مصري رفيع وجود أنفاق على الحدود المصرية مع القطاع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي الأربعاء: "في الأيام القليلة الماضية، فرضت إسرائيل سيطرتها العملياتية على ممر فيلادلفيا".

وأضاف أن الجيش ينفذ عملية في ممر فيلادلفيا وأن الأنفاق العشرين التي عثر عليها الجيش يجري الآن "تعطيلها".

وفي وقت سابق الأربعاء، قال مسؤول إسرائيلي إن القوات حققت سيطرة "تكتيكية" على الممر، لكن هذا لا يعني أن "إسرائيل لديها قوات على الأرض" على طول الممر بأكمله. وقال المسؤول إن الأنفاق العشرين الموجودة عبرت إلى مصر، وبعضها جديد، وتم نقل المعلومات إلى مصر. وبحسب المسؤول، فقد عثر الجيش الإسرائيلي أيضًا على 82 نقطة وصول إلى الأنفاق على طول الممر.

ولم تتمكن شبكة CNN من التحقق بشكل مستقل من المزاعم الإسرائيلية بالسيطرة وتواصلت مع الحكومة المصرية للتعليق.

وتهدف إسرائيل إلى قطع الممر من مصر، حيث تعتقد أن المهربين يلجأون منذ فترة طويلة إلى شبكة الأنفاق تحت الأرض في القطاع لجلب البضائع التجارية والأشخاص والأسلحة. وقال هاغاري إن حماس استخدمت الممر لتهريب الأسلحة و"استغلت" المساحة لبناء بنية تحتية "على بعد عشرات الأمتار من الحدود مع مصر حتى لا نهاجمهم".

وحسب هاغاري، عثر الجيش الإسرائيلي على "بنية تحتية إرهابية" بطول ميل شرق رفح، ويقع مدخلها على بعد 100 متر من معبر رفح. وقال هاغاري إن هذا الطريق كان يستخدم لنقل الأسلحة وأن الجيش الإسرائيلي عثر على أسلحة هناك ودمرها، على حد قوله.

من جانبها، نفى مصدر مصري رفيع المستوي لقناة القاهرة الإخبارية التابعة للدولة في مصر، صحة "ما "ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية حول وجود أنفاق على الحدود المصرية مع قطاع غزة".

ونقلت القناة عن المصدر قوله إن "الأكاذيب التي تروّجها تل أبيب تعبر عن حجم الأزمة التي تواجهها الحكومة الإسرائيلية"، وأضاف أن ذلك "محاولات إسرائيلية مستمرة بتصدير الأكاذيب بهدف التعتيم على فشلها عسكريًا".

بدأت إسرائيل عملية برية محدودة في رفح ضد حماس في وقت سابق من هذا الشهر، حيث عبرت ممر فيلادلفيا - وهي منطقة عازلة يبلغ طولها 14 كيلومترًا (حوالي 8.7 ميل) على الحدود بين مصر وغزة المتاخمة لرفح - واستولت على الجانب الفلسطيني من الحدود مع مصر.

وعارضت مصر بشدة العملية على حدودها. وقُتل جندي مصري على الحدود مع غزة، الاثنين، في إطلاق نار شارك فيه جنود مصريون وإسرائيليون. وقالت قناة القاهرة الإخبارية، إن مقاتلي "المقاومة الفلسطينية" شاركوا أيضًا في الهجوم.