إليكم ما نعلمه عن ردود حماس وإسرائيل على الاتفاق المطروح لوقف إطلاق النار في غزة

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(CNN)-- اعترفت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، بأن يحيى السنوار، القائد العسكري لحركة حماس في غزة، هو الوحيد القادر على اتخاذ القرار بشأن قبول وقف إطلاق النار واقتراح الرهائن – وأنه قد لا يرى أن ذلك في مصلحته.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكي، ماثيو ميلر، في مؤتمر صحفي: "ربما يعتقد السنوار، الجالس في النفق، أنه آمن، ولذلك يتخذ هذا القرار لأنه يعتقد أن "سلامتي الشخصية مضمونة وأنا لا أهتم بالشعب الفلسطيني الذي لا يزال يموت في الصراع، ويواصل المعاناة من نقص المساعدات الإنسانية بسبب كل الحواجز والعوائق التي تحول دون دخولها وتوزيعها بشكل صحيح".

وأضاف ميلر: "لا يمكننا اتخاذ هذا القرار نيابة عنه. ومن الواضح أن كل ما يمكننا القيام به هو طرح صفقة على الطاولة تكون في مصلحة الشعب الفلسطيني، ونأمل أن يوضح عدد كاف من الدول في العالم أن حماس يجب أن تقبل هذه الصفقة، ولكن المسؤولية عن ذلك تقع في نهاية المطاف على عاتق حماس. وقال، مكررا أن الاقتراح "مطابق تقريبًا للاقتراح الذي قالوا إنهم سيوافقون عليه".

وقال ميلر أيضًا إن حماس ستتحمل العواقب إذا رفضت الصفقة، لكنه لم يخض في تفاصيل حول تلك العواقب.

وتابع: "حماس منظمة إرهابية. لقد أوضحنا في كثير من الأحيان أنه يجب أن تكون هناك عواقب على أعضاء حماس خارج غزة الذين يشاركون في أنشطة إرهابية".

وقال ميلر إن قطر ومصر، اللتين تربطهما علاقات بحماس، مارستا ضغوطا على الحركة.