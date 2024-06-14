أسامة حمدان لـCNN عن حالة باقي الرهائن الإسرائيليين في غزة: لا أحد لديه أي فكرة

فلسطينيون من غزة يروون ما حدث في مخيم النصيرات لحظة الهجوم الإسرائيلي

أثار جدلًا في إسرائيل.. ما مصير المقترح الذي طرحه بايدن لوقف الحرب في غزة؟

بذخائر أمريكية.. إليكم ما نعلمه عن غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة في غزة

مسؤولون طبيون في غزة: 65 شخصًا قُتلوا بغارة جوية إسرائيلية على دير البلح.. شاهد آثارها المدمرة

بعدما شكك بأسبابه في الحرب على غزة.. كيف تبدو "نقطة الغليان" في علاقة بايدن ونتنياهو؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعرب رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، الجمعة، عن أمله ودعواته بأن تنتهي الحرب في قطاع غزة، وفي السودان بحلول عيد الأضحى، وسط تفاعل بين مستخدمين على منصة "إكس".

وقال نجيب ساويرس في منشور عبر حسابه الرسمي على "إكس": "إلى متابعيني جميعا، تقبلوا تمنياتي الأخوية الطيبة بمناسبة عيد الأضحي المبارك، أعاده الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركة وكل سنة وأنتم طيبين".

وأضاف رجل الأعمال المصري: "ونرجو من الله أن يخفف عن أهنا فى غزة ويلات هذه الحرب التي لا بد وأن تنتهي، صلواتى لهم ومعهم".

كما رد نجيب ساويرس على أحد المتابعين الذي كتب له قائلا: "ادعي برضه لأهلك في السودان"، فقال رجل الأعمال المصري: "يا رب انهي الحرب في السودان..الشعب تعب واتبهدل".

وأثار منشور ساويرس تفاعلا بين متسخدمين على منصة "إكس"، وتوالت أبرز الردود والتعليقات كاتالي: