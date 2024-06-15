أسفر عن مقتل 8 جنود إسرائيليين.. إليكم ما نعلمه عن هجوم رفح الذي تبنته كتائب القسام

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القدس (CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي، إن "الحادث" الذي أودى بحياة ثمانية جنود في رفح، السبت، لم يتم فحصه بالكامل بعد، لكن النتائج الأولية تشير إلى أن المركبة المدرعة التي كانت تقل جنودا أُصيبت بانفجار ربما يكون ناجما عن مواد متفجرة في معدات هندسية على إحدى المركبات.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فقد وقع الحادث في الساعة 5:15 صباحا بالتوقيت المحلي، خلال عملية تستهدف "البنية التحتية للإرهاب" بالمنطقة، في الجزء الشمالي الغربي من تل السلطان.

وأضاف الجيش الإسرائيلي: "التقييم الحالي هو أن المركبة المدرعة (النمر) أُصيبت نتيجة انفجار قنبلة جانبية. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك على المركبة أدوات هندسية تحتوي على مواد متفجرة. كان الانفجار كبيرا وربما يكون ناجما عن بدء اشتعال المواد المتفجرة على المركبة. كل هذا ليس من المفترض أن يحدث، وبالتالي فإن الحادث قيد الفحص".

وقال الجيش الإسرائيلي إن هناك أضرارا جسيمة بالمركبة وبمن فيها، مما يجعل من الصعب تحديد هوية جثث القتلى وتحديد مكانها.