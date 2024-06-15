الدفاع المدني بغزة: غارات جوية وقصف مدفعي في رفح منذ فجر السبت

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(CNN)-- قال مسؤول في الدفاع المدني بجنوب غزة لشبكة CNN، إن القوات الإسرائيلية شنت غارات جوية وقصفا مدفعيا في منطقة رفح منذ، فجر السبت.

وأضاف أحمد رضوان، مسؤول الإعلام في الدفاع المدني في رفح، أنهم تلقوا نداءات لجمع الجثث والمصابين، ولكن كان من الصعب على أطقم الدفاع المدني الوصول إلى المنطقة، وخاصة الجزء الغربي من رفح، بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وأردف رضوان أنه تم الإبلاغ عن وقوع أربع إصابات نتيجة لإطلاق النار من طائرة هليكوبتر في منطقة تل السلطان.

وقال إنه في منطقة المواصي في رفح- التي يُفترض أنها منطقة أكثر أمانا- كان هناك قصف مدفعي منذ ليلة الجمعة، مما أدى إلى نزوح المدنيين باتجاه خان يونس.

وأشار رضوان إلى أن أضرارا لحقت بمخيمين للاجئين في رفح.

ولم يقدم الجيش الإسرائيلي تحديثا بشأن عملياته في رفح منذ الجمعة، عندما نشر صورا وفيديو لممرات بين المنازل يُزعم أن حماس أنشأتها.

وقال الجيش الإسرائيلي إن جنوده عثروا على فتحات أنفاق وكميات كبيرة من الأسلحة في المنطقة، كما عثروا على ممرات في جدران منازل سكنية، "بناها إرهابيو حماس من أجل المرور بين المنازل السكنية في الأحياء المكتظة بالسكان"، حسب زعمه.