ما حقيقة "الوقفة التكتيكية" للقتال في غزة التي أعلنها الجيش الإسرائيلي؟

أسامة حمدان لـCNN عن حالة باقي الرهائن الإسرائيليين في غزة: لا أحد لديه أي فكرة

القدس (CNN)-- واصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو خلافه العلني الشديد مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن بشأن توفير الأسلحة، وزعم في مقابلة نُشرت، الجمعة، أن "قطرة بالكاد" من المساعدات العسكرية الأمريكية تشق طريقها إلى بلاده.

وقال نتنياهو لـPunchbowl News، الخميس: "لقد أثرت هذه القضية مع الوزير (أنتوني) بلينكن. وقلت إن مسؤولي وزارة الدفاع لدينا أخبرونا أنه بالكاد يأتي القليل".

وأضاف نتنياهو: "حسنا، كل شيء قيد التنفيذ. نحن نقوم بكل شيء لفك التشابك. ولإزالة العقبات". وقلت: "حسنا، هذا ما أتوقع حدوثه، دعونا نتأكد من حدوث ذلك، فهو أمر يجب أن يحدث".

وكان المبعوث الأمريكي، آموس هوكشتاين أبلغ، رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال اجتماع، الثلاثاء الماضي، أن تصريحاته بأن الولايات المتحدة "تحجب أسلحة وذخائر عن إسرائيل" كانت "غير مثمرة"، و"الأهم من ذلك، أنها غير صحيحة تماما"، حسبما قال مسؤول أمريكي كبير لشبكة CNN.

وقال بلينكن، في وقت سابق هذا الأسبوع، إن الولايات المتحدة تواصل مراجعة شحنة من القنابل إلى إسرائيل بسبب مخاوف من احتمال استخدامها "في منطقة مكتظة بالسكان مثل رفح"، لكن الولايات المتحدة ستضمن أن إسرائيل لديها "ما تحتاجه للدفاع عن نفسها بشكل فعال".

وقال نتنياهو في المقابلة إنهم "بدأوا يرون أننا نواجه بعض المشاكل الكبيرة التي ظهرت قبل عدة أشهر"، موضحا أنه حاول حل القضية خلال "العديد من المحادثات الهادئة".

كما زعم نتنياهو في المقابلة أن نسبة المدنيين الفلسطينيين إلى المسلحين الذين يقتلهم الجيش الإسرائيلي "تقريبا واحد إلى واحد". ولم يقدم أدلة على هذا الادعاء.

وأضاف نتنياهو: "الناس قالوا إننا لا نستطيع الدخول إلى رفح لأن عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين سيسقطون. هل تعلم كم عدد الضحايا المدنيين الذين سقطوا؟ قال لي رئيس الأركان. "مستخدما كلمة العشرات". لقد قتلنا حوالي 600 إرهابي في غزة. فهل هم عشرات؟ هل هم أكثر من ذلك بقليل؟. هذه النسبة لا تزال هي الأدنى في حرب المدن المسجلة".