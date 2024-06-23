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(CNN)-- خرج متظاهرون إلى شوارع عدة مدن في أنحاء إسرائيل، السبت، مطالبين بالتوصل إلى صفقة رهائن لضمان إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في غزة بشكل آمن، ودعوا إلى إجراء انتخابات مبكرة في البلاد.

وشاركت عائلات الرهائن المحتجزين في غزة أيضًا في الاحتجاجات المستمرة المناهضة للحكومة، بما في ذلك في تل أبيب والقدس وهرتسليا وقيسارية ورعنانا وبئر السبع وكريات جات وبلدة برديس حنا-كركور.

ولوح العديد منهم بالأعلام الإسرائيلية ورفعوا لافتات عليها صور الرهائن الإسرائيليين، وحمل بعضهم مكبرات الصوت مطالبين الحكومة بقبول صفقة إطلاق سراح الرهائن المطروحة على الطاولة.

وفي تل أبيب، تمتلئ ساحة الديمقراطية بالمواطنين القلقين الذين يطالبون نتنياهو بقبول صفقة إطلاق سراح الرهائن.

وسُمع المتظاهرون وهم يرددون: "صفقة الرهائن الآن! أعيدوهم أحياء الآن! الأطفال والجنود والنساء والرجال، "أحياء! أحياء! وليس في أكياس الجثث!"

كما هتف متظاهرون آخرون: "الانتخابات الآن".

وفي القدس، طالب متظاهرون حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقبول الصفقة المطروحة على الطاولة وإعادتهم جميعًا إلى وطنهم الآن.

وهتف متظاهرون: "لا يوجد شيء أكثر أهمية، كل رهينة يجب أن يعود!"

وفي قيسارية، نزل آلاف المتظاهرين إلى الشوارع وهم يهتفون: "أنت المسؤول، أنت مذنب!"

وفي بلدة برديس حنا-كركور، دعا المتظاهرون أيضًا إلى إطلاق سراح جميع الرهائن وإجراء انتخابات مبكرة. وسُمع بعضهم وهم يهتفون: "لن نستسلم حتى نجعل هذا المكان مكانًا أفضل للعيش فيه".

شارك عضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، بيني غانتس، الذي استقال من حكومة بنيامين نتنياهو، في مسيرة تضامنية مع الرهائن، مساء السبت، في كارمي جات بمدينة كريات جات مع أعضاء كيبوتس نير أوز.

كان نير عوز واحدًا من العديد من الكيبوتسات التي واجهت العبء الأكبر من هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، حيث قُتل العديد من السكان أو أُخذوا كرهائن.