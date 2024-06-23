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القدس (CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي إن عملياته مستمرة في جنوب ووسط قطاع غزة، وسط تقارير من مدينة غزة عن المزيد من الغارات، ليل السبت.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في تحديث، الأحد، إن القوات واصلت العمليات في منطقة رفح، وعثرت على أسلحة إلى جانب فتحات أنفاق وبنية تحتية إرهابية تحت الأرض في المنطقة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن القوات في وسط غزة "واصلت العمل ضد البنية التحتية للإرهاب وتحديد مواقع الأسلحة والقضاء على الخلايا الإرهابية المسلحة"، وشاركت في "قتال عن قرب".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي قصف "عشرات الأهداف" في مختلف أنحاء قطاع غزة خلال اليوم الماضي.

ومن جانبها، أفادت طواقم الدفاع المدني في غزة، الأحد، انتشال ثلاث جثث أخرى بعد سلسلة غارات شنتها طائرات إسرائيلية، الليلة الماضية، على مدينة غزة ومحيطها.

وتم استدعاء طواقم الإنقاذ إلى عدد من المواقع في وسط غزة خلال الليل، بحسب مديرية الدفاع المدني في غزة.

وأعلنت مديرية الدفاع المدني انتشال جثث طفلين وامرأة بعد غارة جوية على حي الدرج شرق مدينة غزة. وأضافت أن هناك عددًا من الإصابات.