وزارة الصحة في غزة تعلن أعلى حصيلة يومية للقتلى منذ 9 يونيو

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(CNN)-- قالت وزارة الصحة في غزة، السبت، إن 101 شخص قُتلوا خلال اليوم الماضي، بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية، كما أُصيب 169 آخرون.

ويعد هذا الرقم المُعلن عنه هو الأعلى منذ التاسع من يونيو/حزيران الجاري، وهو اليوم التالي للعملية الإسرائيلية لإنقاذ أربعة رهائن في مخيم النصيرات، ويأتي وسط عمليات عسكرية إسرائيلية في وسط غزة، وحول رفح في جنوب القطاع.

ولا تميز وزارة الصحة في غزة بين الضحايا المدنيين، والضحايا في صفوف حماس والجماعات المسلحة الأخرى.

وقالت الوزارة إن إجمالي عدد القتلى منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بلغ حتى الآن 37551 قتيلا، و85911 جريحًا.

ومن جانبه، قال الدفاع المدني في غزة، إنه انتشل عددا من الجثث والمصابين، غالبيتهم أطفال ونساء، "بعد استهداف طائرات إسرائيلية عدة مباني سكنية" في منطقة كرم مصلحة في مخيم الشاطئ.

وأضافت المديرية العامة للدفاع المدني أن "فرق الإنقاذ لا تزال تبحث عن مفقودين تحت الأنقاض".

وقال مراسل شبكة CNN في مدينة غزة، ذهب إلى مكان الحادث إن قصفًا استهدف مبنى سكنيًا في محيط مسجد السوسي "أدى إلى تدمير كبير في المباني". وأضاف أن المباني السكنية كانت خالية جزئيًا.

وأشار مراسل شبكة CNN إلى أنه تم انتشال أحد القتلى، ونُقل 10 مصابين إلى مستشفى الأهلي المعمداني.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب، السبت: "قبل قليل، قصفت طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي موقعين للبنية التحتية العسكرية لحركة حماس في منطقة مدينة غزة".

ومن غير الواضح إن كان بيان الجيش الإسرائيلي يشير إلى المباني في مخيم الشاطئ.