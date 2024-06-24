نتنياهو يوضح موقفه من المرحلة الحالية للحرب في غزة ويتعهد بـ"نقل القوة" إلى الجبهة الشمالية

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(CNN)-- بعد يوم من تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل ستواصل "جز العشب" في غزة، بعد انتهاء "المرحلة المكثفة" من الصراع، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تعارض استمرار العمليات العسكرية في القطاع.

وقال ماثيو ميلر، في مؤتمر صحفي: "هذه مجرد وصفة لاستمرار الصراع، واستمرار عدم الاستقرار، واستمرار انعدام الأمن بالنسبة لإسرائيل".

ولم يذكر نتنياهو صراحة كيف سيكون شكل "جز العشب"، لكن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن ذلك يعني استمرار العمليات العسكرية المحدودة.

وقال ميلر: "نعتقد أن استمرار العمل العسكري في غزة يجعل إسرائيل أضعف، ويجعل من الصعب التوصل إلى حل في الشمال، ويزيد من عدم الاستقرار في الضفة الغربية، ويجعل من الصعب على إسرائيل تطبيع العلاقات مع جيرانها".

وأشار المتحدث إلى أن الولايات المتحدة تعارض أيضًا اقتراح نتنياهو بأن إسرائيل قد تضطر إلى الحفاظ على "السيطرة العسكرية" على غزة.

وقال ميلر "نريد أن نرى انتقالاً إلى بيئة أمنية مختلفة، والانتقال في نهاية المطاف إلى غزة والضفة الغربية الموحدة"، كما أقر بأن الطريق إلى مثل هذه النتيجة يجب أن يتم تحديده "مع شركائنا في المنطقة وفي النهاية مع حكومة إسرائيل".

وأضاف ميلر أن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى إسرائيل تعيد احتلال غزة.